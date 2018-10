MAPA DEL RACISMO EN EL MUNDO

Una encuesta realizada en 80 países del mundo por The World Values Survey busca responder qué tipo de vecinos no les gustaría tener a sus habitantes. De acuerdo con los resultados, procesados por Niclas Berggren y Therese Nilsson . más del 40% de los encuestados de la India, Jordania y Hong Kong no querrían tener un vecino de otra raza . La palma se la lleva Bangladesh, con un 70% de respuestas no tolerantes. En España, las cifras no llegaban al 10%, mientras que en nuestros vecinos galos se duplicaban. Entre los más tolerantes estaban el Reino Unidos y sus antiguas colonias (Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos o Canadá), la mayoría de Latinoamérica y Escandinavia. http://www.quo.es/