QUÉ ES LA ARTROGRIPOSIS, LA DISCAPACIDAD CONGÉNITA DE LA QUE SE BURLÓ DONALD TRUMP

El siempre polémico precandidato presidencial por el Partido Republicano de los EEUU Donald Trump esta semana volvió a pasar su propio límite al burlarse de una condición física consecuencia de una enfermedad congénita.

En un acto en Carolina del Sur imitó los movimientos limitados del reconocido periodista del diario The New York Times Serge Kovaleski, ganador de un premio Pulitzer, que padece artrogriposis, una condición congénita que condiciona la movilidad de sus miembros superiores.

La artrogriposis múltiple congénita no es una enfermedad en sí misma, sino un síndrome clínico que se presenta en uno de cada 3 mil nacimientos, de ahí que se la incluya en el listado de "enfermedades raras" o poco frecuentes. Y se caracteriza por la existencia de contracturas congénitas que afectan a varias articulaciones del organismo, sobre todo de los miembros y se asocia en ocasiones a anomalías de otros órganos como corazón, pulmón y riñón.

Para entender su nombre, conviene conocer el origen etimológico de las palabras que lo componen: artro, articulaciones o coyunturas; gripo, curvada; múltiple, de diferentes formas y congénita, está presente al nacer.

En la mayoría de los casos, la causa no puede ser identificada. Las articulaciones o coyunturas que carecen de movilidad antes del nacimiento pueden resultar en contracturas y esto ocurre cuando las articulaciones o coyunturas no tienen movimiento por un período de tiempo y se desarrolla un tejido conectivo extra.

Este tejido "fija" la articulación o coyuntura en una posición rígida o cerrada, lo que, además, ocasiona que los tendones que conectan a las articulaciones o coyunturas no se estiren a su medida normal, haciendo difícil el movimiento normal de las articulaciones o coyunturas.

Algunas de las causas para la limitación en el movimiento de las articulaciones o coyunturas antes del nacimiento son:

• los músculos no se desarrollan apropiadamente

• trastornos musculares

• fiebre y viruses durante el embarazo que podrían dañar las células que transmiten los impulsos nerviosos

• disminución de la cantidad del líquido amniótico

• el sistema central nervioso y la médula espinal no se formaron correctamente

• los tendones, los huesos, las articulaciones o coyunturas o el revestimiento de las articulaciones o coyunturas pueden desarrollarse anormalmente

• una causa genética en un 30% de los casos

Consultada por Infobae sobre el caso, la presidente de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), Luciana Escati Peñaloza, señaló que "al igual que ocurre con muchas enfermedades poco frecuentes no hay registros de casos en el país".

"Sin dudas que la vida para una persona con artrogriposis no es sencilla, como no lo es para cualquier persona que recibe un diagnóstico de enfermedad poco frecuente, que generalmente llega de manera tardía", señaló Escati Peñaloza, quien resaltó que luego del diagnóstico, "todo lo que implica el día a día con cualquier discapacidad visible no es fácil".

Y sobre los dichos (y las burlas) de Trump a Kovaleski consideró: "Lo tomo como de quien viene, no amerita mayor análisis. Parece increíble que alguien que apunta a llegar a la presidencia de un país tenga tan poco tacto de la sensibilidad social y se burle de una persona con discapacidad".

"Creo que es una cuestión de educación y que en un nivel de esa jerarquía en el que se juegan cuestiones como los Derechos Humanos no se puede permitir", enfatizó.

Trump, en medio de su campaña de cara a las primarias, hizo una imitación -con gestos incluidos- del reportero, que sufre de artrogriposis.

Trump citó un artículo de Kovaleski de 2001 que –según el magnate– el 11 de septiembre de ese año había visto a miles de musulmanes celebrando en Nueva Jersey por el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Ante esas palabras, Kovaleski dijo esta semana a la cadena CNN que él no recordaba "a nadie que haya dicho que eran miles, o incluso cientos, de personas celebrando".

Y fue el mismo Trump, que en un acto en Carolina del Sur esta semana volvió a referirse al artículo y dijo: "Fue escrito por un gran periodista ...... Ahora el pobre.... Deben ver al tipo: '¡Uh! No sé lo que dije. No recuerdo; tal vez eso es lo que dije'", se burló imitando con sus manos en forma de garra los gestos de Kovaleski.

Kovaleski había escrito en el Washington Post, medio para el que trabajaba en 2001, que algunas personas –no centenares ni miles– habían festejado luego de los ataques en Nueva Jersey.