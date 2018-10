ZIKA COBRA SU PRIMER VÍCTIMA EN BRASIL

Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron hoy el primer caso de muerte registrado en el país suramericano como consecuencia del virus del Zika, que en los últimos meses se ha propagado de manera alarmante por la región noreste de Brasil. El fallecido, cuya identidad no ha sido revelada, era un hombre residente en el estado de Maranhão, en la región amazónica,cuya muerte se produjo el pasado mes de junio, si bien su sangre no fue enviada para su análisis al Instituto Evandro Chagas, un laboratorio público de referencia en enfermedades tropicales, hasta el mes de julio. "Confirmamos e inmediatamente comunicamos al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud del estado de Maranhão, que fue quien nos envió la muestra, el hecho de esta muerte por zika", afirmó el investigador del Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos, en una entrevista al canal de noticias "Globo News". La víctima sufría de lupus, una dolencia que debilita el sistema inmunológico, lo que a la postre habría resultado determinante para que se produjera su muerte. De acuerdo con Vasconcelos, la institución ha decidido divulgar este diagnóstico con el fin de "alertar" sobre la posibilidad de que "pudieran estar ocurriendo muertes", tanto en Brasil como en otros países, relacionadas con este virus que "hasta ahora" no era considerado letal. El Gobierno brasileño anunció la semana pasada haber encontrado "evidencias" de la relación entre la propagación del virus del Zika , del que ya se han registrado casos en 18 estados del país, y el notable aumento de casos de microcefalia en bebés recién nacidos la región noreste del país. Desde el pasado julio se han detectado 399 casos de microcefalia en siete estados del noreste, según un boletín divulgado por el Ministerio de Salud la pasada semana, cuando la media en todo Brasil venía siendo de entre 100 y 120 casos anuales, detalla Efe. El zika, endémico del oeste de África, es transmitido por el "Aedes aegypti", el mismo mosquito responsable por el dengue y la chikungunya , y la enfermedad tiene síntomas parecidos a los de estas dolencias, pero es considerado menos grave, por lo que su notificación no es obligatoria en Brasil.