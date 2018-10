OBAMA INSISTE EN LIMITAR ACCESO A LAS ARMAS

3:37 a.m.

None

Limitar el acceso a las armas, es lo que pide el presidente de Estados Unidos, Barack Obama , tras el tiroteo de este viernes en una clínica de abortos de Colorado, que dejó al menos tres muertos y nueve heridos. "Esto no es normal. No podemos dejar que se convierta en normal", dijo hoy Obama en un comunicado emitido por la Casa Blanca, detalla efe. "Si verdaderamente esto nos importa -si vamos a dar el pésame y rezar de nuevo, por Dios sabe cuántas veces más, con una conciencia verdaderamente limpia- entonces tenemos que hacer algo sobre el fácil acceso a armas de guerra en nuestras calles para personas que no tienen por qué usarlas. Punto. Ya es hora de decir basta", añade la nota.