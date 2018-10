28, Noviembre, 2015 28, Noviembre, 2015 4:34 a.m. 4:34 a.m.

PAPA FRANCISCO CRITICA LA CULTURA CONSUMISTA

None

El Papa Francisco pidió a los fieles que actúen y no permanezcan "impasibles" ante la actual cultura consumista o del "usar y tirar", que "lleva a despreciar sobre todo a los niños no nacidos, a los jóvenes y a los ancianos". El Pontífice pronunció estas palabras durante su visita a la Casa de la Caridad en Nalukolongo, un barrio de Kampala, donde expresó su tristeza por la manera en que la sociedad actual permite que los ancianos sean "descartados u olvidados" o que los jóvenes "sean explotados por la esclavitud del tráfico de seres humanos", detalla Efe. "Como cristianos no podemos permanecer impasibles, algo tiene que cambiar" para hacer frente a estas situaciones "inadmisibles", subrayó.