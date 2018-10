HALLAN MUERTO A ENFERMERO DE MÉDICOS SIN FRONTERAS SECUESTRADO EN HONDURAS

10:46 a.m.

Matamoros trabajaba como enfermero de la organización Médicos Sin Fronteras, precisó su hermana.

Un enfermero de la(MSF), secuestrado desde el pasado 25 de noviembre, fue hallado hoy sin vida en una aldea cercana a la capital de Honduras, informó una fuente oficial. El cadáver del enfermero, de 45 años, estaba enterrado en una zona montañosa de la aldea Yaguacire, en el extremo sur de Tegucigalpa, y fue hallado por un grupo de personas que recogía leña, indicó un portavoz de la Policía a medios locales. Matamoros fue raptado, al parecer, el miércoles por hombres desconocidos, cuando iba a visitar a una mujer enferma a inmediaciones de la aldea donde su cuerpo fue localizado este sábado. "Era una persona muy especial, muy querida por la aldea, a todo mundo servía. No entendemos por qué tomaron esta decisión cruel", dijo a medios locales una hermana de Matamoros, que no fue identificada.Las autoridades hondureñas han iniciado una investigación exhaustiva para conocer las causas y circunstancias del secuestro y posterior muerte del hombre. Las fuentes oficiales no han precisado si la víctima es de nacionalidad hondureña. La violencia en Honduras deja un promedio de alrededor de catorce asesinatos al día, atribuidos a distintos motivos, según autoridades locales. END