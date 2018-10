29, Noviembre, 2015 29, Noviembre, 2015 2:21 a.m. 2:21 a.m.

LONDRES ADMITIÓ QUE PUEDE SUFRIR ATAQUES "TAN FÁCILMENTE COMO PARÍS"

None

"Lo que ha ocurrido en París y Bruselas podría pasar fácilmente en Londres. La amenaza del Estado Islámico (ISIS) hacia el Reino Unido es extremadamente alta", señaló Fallon, que defiende la necesidad de que el ejército británico intervenga contra los yihadistas en Siria. "Desafortunadamente, hay que estar listos para usar la fuerza contra los terroristas. Están asesinando a gente con armas semiautomáticas. Civiles completamente inocentes que habían salido por la noche en París. No es gente con la que se pueda negociar, sólo podemos lidiar con ellos con la fuerza", sostuvo el titular de Defensa británico. A su vez, el primer ministro británico, David Cameron, planea pedir en los próximos días al Parlamento su beneplácito para extender a Siria los ataques contra posiciones del ISIS que el Reino Unido ya lleva a cabo en Irak desde septiembre de 2014, un propósito que ha dividido a la oposición. En este sentido, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, está en contra de esos bombardeos. Aunque algunos dirigentes de su formación se han mostrado a favor, y han pedido libertad de voto en la Cámara de los Comunes para poder apoyar la propuesta de Cameron. "Hay que respetar sus puntos de vista -dijo Fallon sobre Corbyn-. Está en contra de utilizar la fuerza armada en prácticamente cualquier circunstancia". "Espero que todos los diputados evalúen los argumentos que se han presentado. Deben mantenernos seguros en el Reino Unido, dar respuesta a la resolución de Naciones Unidas y a la petición de Francia para que le prestemos ayuda", afirmó el ministro de Defensa. Fallon remarcó que "las fuerzas de seguridad británicas trabajan extremadamente duro para proteger a los británicos, pero no se puede descartar un ataque similar" a los de París. "Hay que estar listos para responder. La amenaza del Estado Islámico es tan potente aquí como era real en París y Bruselas. Podría ser en Londres, podría ser en Manchester, podría ser en Glasgow", dijo el ministro. "Hemos visto amenazas a centros comerciales en el pasado. Hay terroristas condenados por amenazar centros comerciales, pero no nos podemos acobardar ante esos riesgos, la vida debe continuar", concluyó Fallon. FUENTE INFOBAE