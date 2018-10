29, Noviembre, 2015 29, Noviembre, 2015 9:51 a.m. 9:51 a.m.

VÁYASE DESPIDIENDO DE SUS AUDÍFONOS TRADICIONALES

None

Todo parece indicar que los audífonos tradicionales, esos que tienen un pin de conexión de 3.5mm, se enfrentan a la muerte y pronto serán un reliquia. La obsesión de los fabricantes de smartphones por disminuir el grosor de sus dispositivos se enfrenta con los límites físicos de algunas características que son propias del diseño de los mismos. Es el caso de los audífonos y del tradicional puerto de conexión de 3.5 mm que hemos venido utilizando de manera estandarizada en todo tipo de dispositivos desde mediados de los años 80. Su estandarización es una bendición para los usuarios que poco o nada tenemos que pensar a la hora de comprar y querer enchufar unos audífonos en cualquier dispositivo del planeta. Pero es una pesadilla para los diseñadores de smartphones que lo ven como una de las características que más limitan el “adelgazamiento” de los dispositivos. Hasta ahora. Algunos fabricantes ya están mirando alternativas para eliminar el puerto de 3.5mm de sus dispositivos. El Oppo R5, por ejemplo, es el smartphone más delgado del mercado con tan sólo 4.85 mm de grosor. ¿Su secreto? No tiene un puerto para audífonos. El dispositivo incluye un adaptador USB-3.5mm y permite el uso de auriculares con conectividad Bluetooth. Y de acuerdo a una información conocida este fin de semana el próximo iPhone – el iPhone 7 – vendrá sin un conector tradicional de 3.5mm, y en su defecto incluirá audífonos que se conectarán directamente a su puerto Lightning. La medida, aseguran algunos, le permitirá a Apple eliminar 1mm de grosor en el diseño. Puede que 1mm no le suene a mucho pero equivale casi al 15% de lo que tiene el iPhone 6S actual. La noticia es importante para todo el mercado, no sólo para los usuarios del iPhone porque, gústele o no, cuando Apple hace algo todos los demás terminan siguiendo dicho camino. Si no me cree, dele una mirada a estos ejemplos: 1. Hasta el lanzamiento del iMac original (el de colores) los Floppy Drives (el lector de diskettes) eran un estándar 2. Hasta la llegada del Macbook Air los laptops usaban discos duros tradicionales. Hoy, 99% ya usan memorias SSD 3. Antes del iPod (y del iPhone) los audífonos eran casi siempre negros. Hoy? Mire a su alrededor 4. ¿Su Laptop (o 2-en-1) tiene una bahía para DVD/CD? No creo. La razón? El Macbook Air. 5. ¿Celulares Dorados? Check. ¿Oro Rosado? Doble check. La movida de Apple no es repentina. Hace 18 meses lanzó un plan para audífonos que se conectan a lightning bajo su programa de Made for iPhone y ya existen dispositivos de JBL y Phillips que utilizan el sistema. Con este rumor – es sólo eso – es posible que el número de dispositivos disponible crezca exponencialmente como antesala del lanzamiento del próximo iPhone. Y de ahí es sólo cuestión de tiempo para que los demás fabricantes se muevan a un modelo basado en USB-C.