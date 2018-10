ERDOGAN PROMETE RENUNCIAR SI SE DEMUESTRA QUE TURQUÍA COMPRA PETRÓLEO A ISIS

11:15 a.m.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido hoy dimitir si se demuestra la acusación, lanzada por su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que Turquía derribó un caza de Rusia para proteger el envío a suelo turco de petróleo del grupo terrorista Estado Islámico.

"No es moral acusar a Turquía de comprar petróleo a ISIS. Si hay documentos, deberían mostrarlos, que los veamos. Si se demuestra, yo no me quedaré en el cargo. Y le digo al señor Putin: ¿se quedará usted en su cargo?", dijo Erdogan en una reunión con la prensa durante la primera jornada de la Cumbre del Clima en París.

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este lunes a Ankara de haber abatido la semana pasada un bombardero ruso en la frontera con Siria para proteger el tráfico de petróleo que realiza hacia Turquía el grupo yihadista Estado Islámico desde los territorios que controla.

"Tenemos todos los motivos para pensar que la decisión de derribar nuestro avión fue dictada por la voluntad de proteger estas vías de paso del petróleo hacia el territorio turco", declaró Putin en una conferencia de prensa al margen de la COP21, que comenzó hoy en Le Bourget, al norte de París.

Hoy, EEUU confirmó que el jet ruso derribado violó el espacio aéreo turco. "Los datos que he visto de EEUU corroboran la versión de Turquía", zanjó el embajador estadounidense ante la OTAN, Douglas Lute, en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores aliados de mañana y el miércoles en Bruselas.

Lute aseguró que "el avión estaba en Turquía y fue interceptado en Turquía" y garantizó que se le avisó repetidamente sobre su posición.