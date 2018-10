LOS OBAMA SALEN DE COMPRAS Y SE LLEVAN NUEVE LIBROS A CASA

Antes de viajar a París para la XXI Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, el presidente de Estados Unidos se fue de compras con sus hijas.

En lo que ya es una tradición familiar después de la festejo de Acción de Gracias, el sábado Barack Obama, acompañado de Malia y Sasha, visitó una librería en Washington.

De esa manera apoyaron el Día de los Pequeños Negocios, una jornada que se lleva a cabo después del monumental "viernes negro" y que busca promocionar a los negocios locales.

Obama estuvo en Upshur Street Books y ahí, el mandatario y sus jóvenes hijas compraron nueve libros, incluidas varias novelas – una de Salman Rushdie -, y tres libros de Cynthia Voigt, una autora muy popular entre los adolescentes.

Esta es la lista de los libros que compraron los Obama.

-"Purity: A Novel", de Jonathan Franzen.

-"Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights: A Novel", de Salman Rushdie.

-"Elske: A Novel of the Kingdom", de Cynthia Voigt.

-"On Fortune's Wheel", de Cynthia Voigt.

-"Jackaroo: A Novel of the Kingdom", de Cynthia Voigt.

-"A Snicker of Magic", de Natalie Lloyd.

-"Stargirl", de Jerry Spinelli.

-"Diary of a Wimpy Kid: Hard Luck, Book 8", de Jeff Kinney.

-"Dork Diaries 1: Tales from a Not-So-Fabulous Life", de Rachel Renée Russell.

Y para alegrar el paladar, Obama y sus hijas hicieron una escala en Pleasant Pops, una tienda de paletas heladas o polos.