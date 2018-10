01, Diciembre, 2015 01, Diciembre, 2015 5:52 a.m. 5:52 a.m.

"RAMBO" Y SU HIJO BUSCARÁN MÁS ACCIÓN EN LA TELEVISIÓN

"Rambo", el célebre personaje de acción encarnado por Sylvester Stallone, se pasará a la televisión con una serie en la que compartirá escenas con su hijo, informó hoy el blog especializado Deadline. Fox ha cerrado un acuerdo para rodar "Rambo: New Blood", un proyecto que contará con Stallone como productor ejecutivo y posiblemente como protagonista, aunque es un extremo que aún no ha sido confirmado oficialmente. Fuentes consultadas por la publicación aseguran que el actor tiene una cláusula en el contrato para retomar su papel de soldado renegado en la serie si así lo desea. El proyecto cuenta con un guion de Jeb Stuart ("Die Hard", "The Fugitive") que rendirá tributo a las cintas de la famosa saga cinematográfica y explorará la relación entre Rambo y su hijo, J.R., un ex Navy Seal, una unidad de élite de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. J.R. es un nuevo personaje que no ha aparecido hasta ahora en las películas de la franquicia ("First Blood", "Rambo: First Blood Part II", "Rambo III" y "Rambo"). Stallone, que tiene actualmente en cartelera "Creed", una nueva aproximación a su personaje de Rocky Balboa que le podría deparar una nominación al Óscar, tiene previsto rodar una quinta entrega de "Rambo", llamada "Last Blood". Stallone fue nominado al Óscar como mejor actor y mejor guion por "Rocky" (1976). "Rambo: New Blood" se convertirá así en otra serie de televisión que nace a partir de un largometraje famoso, como es el caso de los casos recientes de "Taken", "Cruel Intentions", "In The Line Of Fire" o "Lethal Weapon". Efe