LAS BANANAS ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Respecto a la fruta más popular del mundo, la historia se está repitiendo con la variedad panameña de bananas ante un nuevo riesgo de extinción por un potente fungicida que evadió los controles de cuarentena ySegún un nuevo estudio realizado por investigadores de Holanda, el salto interoceánico ya es inevitable. En Panamá se genera el 82 por ciento de las, la variedad más popular del mundo, explicó un artículo del portal TechInsider. La amenaza es la enfermedad de Panamá, el mismo hongo regado por el suelo que casi hizo desaparecer la original banana favorita,. Sus efectos fueron descubiertos por primera vez allá por 1876, cuando un marchitamiento se informó en cultivos de plátano australiano. En 1890, los mismos síntomas aparecieron en cultivos Gros Michel de Costa Rica y Panamá, y 20 años más tarde, fue finalmente atribuido al hongoEste hongo es muy eficiente en infectar cultivos de plátano y, cuando lo hace, es devastador. Transmitido a través de suelo y agua,puede permanecer latente en el suelo durante un máximo de 30 años y es prácticamente imposible para los productores saber que está en sus cultivos sin hacer pruebas rigurosas. Una vez que se engancha a un huésped adecuado, encuentra su camino hacia el sistema de raíces y viaja hasta los vasos del xilema, principales transportadores de agua de una planta. Desde allí, las redes de hongos en el sistema vascular de la plantay tome un color amarillo-marrón por la falta de agua. La planta luego muere muy rápidamente por la deshidratación. Antes de que los agricultores sepan qué les ocurría, la enfermedad de Panamá se extendió por la mayor parte de los cultivos de banana Gros Michel del mundo, destruyéndolos,"Afortunadamente,–mantenida como un interesante espécimen en jardines botánicos de Reino Unido y Honduras– fue identificada como un resistente sustituto de la Gros Michel", explicaron investigadores de la Universidad de Wageningen . "Surgió un nuevo clon que, junto con novedosas técnicas de cultivo, ayudó a salvar y globalizar la producción de banana". PeroEl equipo científico holandés dirigido por la investigadora Nadia Ordonez confirmó que TR4 es un clon de la original enfermedad de Panamá y es solo ella la que está provocando la actual extinción de Cavandish en todo el mundo., muy probablemente por primera vez en Taiwán y luego en China y el resto del sudeste asiático", explicó el científico Gywnn Guilford . Él dice haber identificado el hongo mortal en Pakistán, Líbano, Jordania, Omán, Mozambique y en el noreste de Australia. Para los productores bananeros, esto no es noticia, pero el estudio finalmente ha confirmado las sospechas que han estado flotando desde la década de 1980; la Cavendish pudo haber sido inmune a la enfermedad de Panamá pero es muy susceptible a la TR4. Y el hecho de que las bananas Cavendish son clones sin semillas significa que¿Y ahora qué? Como informó Guilford, las bananas no van a desaparecer de un día para el otro, pero con el tiempo la cantidad disponible se reducirá si las cosas no cambian rápido., dijo. Y agregó: "Taiwán, por ejemplo, exporta alrededor del 2 por ciento de lo que vendía en la década de 1960, cuando la TR4 fue descubierta allí". La solución no es fácil, con Ordonez y su equipo sugiriendo. Lo más importante que puede hacer la comunidad internacional es eliminar los cultivos infectados y, para que esto sea realista, los científicos tienen que inventar una nueva prueba de diagnóstico que detecte rápidamente la enfermedad en las plantaciones. También hay que empezar a considerar seriamente el desarrollo de un reemplazo a la variedad Cavendish.y el reconocimiento de ese fruto como alimento básico global", concluyen los investigadores. Pero lo esperado es que se pueda hacer algo antes que sea demasiado tarde. INFOBAE