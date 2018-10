02, Diciembre, 2015 02, Diciembre, 2015 5:41 a.m. 5:41 a.m.

RICKY MARTIN APOYA LA CANDIDATURA DE HILLARY CLINTON

Ricky Martin se ha decantado por Hillary Clinton como candidata a la Casa Blanca y, de hecho, hoy participará en un acto de campaña en Florida (EE.UU.), uno de los estados con mayor población puertorriqueña e hispana en su conjunto. Así lo confirmaron hoy a Efe los representantes del cantante, que además de ser un icono de la comunidad hispana de EE.UU.es también un referente en el ámbito LGBT y no ha ocultado nunca su simpatía por Clinton, "retuiteando" algunos de su comentarios en las redes e incluso invitándola a subir al escenario en uno de sus conciertos. "Hace unos meses me pronuncié contra la detestable retórica de (el candidato Donald) Trump y junto a mí estaba Hillary Clinton", asegura el cantante en unas declaraciones transmitidas a Efe en las que confirma su respaldo a la candidatura de la esposa del expresidente Bill Clinton. El acto de campaña de la candidata demócrata tendrá lugar hoy miércoles en Orlando, una de las áreas urbanas con mayor concentración puertorriqueña de todo EE.UU. Aunque los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense únicamente pueden votar en las elecciones presidenciales si residen en el territorio continental. Ricky Martin explicó que su "comunidad" ha sido constantemente atacada por Donald Trump y otros candidatos presidenciales republicanos, mientras que Clinton "siempre ha mostrado su compromiso con la comunidad latina, demostrando que "ella está con nosotros y nuestras familias". Clinton visitó Puerto Rico el pasado septiembre, donde reconoció que el Gobierno no está tratando equitativamente a Puerto Rico en lo relativo a la sanidad pública y se mostró abierta a que sean los puertorriqueños los que se pronuncien y decidan sobre el futuro del estatus político de la isla. EFE