02, Diciembre, 2015 02, Diciembre, 2015 10:28 a.m. 10:28 a.m.

OBAMA: "TENEMOS UN PATRÓN DE TIROTEOS MASIVOS EN EEUU"

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no tardó en pronunciarse sobre el tiroteo masivo registrado hoy en San Bernardino, California, y que ha dejado por el momento unas 14 víctimas fatales. El mandatario lamentó tener lo que llamó "un patrón de tiroteos masivos", y señaló que el mismo no tiene comparación con ningún otro país del mundo. Con esto, hizo un llamado para no naturalizar episodios de este tipo. "Hay varios pasos que podemos dar, no para eliminar estos tiroteos, sino para evitar que ocurran con tanta frecuencia", dijo el mandatario. Obama hizo mención a "el sentido común, las leyes de control de armas y los mayores controles de antecedentes", como tres medidas concretas con las que el gobierno debe empezar a actuar para disminuir lo que hoy parece moneda corriente en Estados Unidos. El episodio del miércoles, cuyos atacantes no han sido por el momento atrapados, ocurrió en un Centro Regional llamado Inland, que atiende a más de 30.000 pacientes con discapacidades mentales. La policía busca a tres personas blancas, que huyeron del lugar fuertemente armadas. La semana pasada, después de que otro tiroteo en Colorado Springs contra una clínica abortista se cobrara la vida de 3 personas, Obama había dicho: "Ya basta". "Debemos hacer algo a propósito de la facilidad de acceso a armas de guerra en nuestras calles a personas que no tienen nada que hacer con ellas", señaló el mandatario. INFOBAE