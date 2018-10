03, Diciembre, 2015 03, Diciembre, 2015 2:59 a.m. 2:59 a.m.

PUTIN ACUSA A TURQUÍA DE "LLENARSE LOS BOLSILLOS CON PETRÓLEO"

El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a hablar hoy contra Turquía y sus líderes, a quienes acusó de "llenarse los bolsillos con petróleo robado" en Siria e Irak, en su tradicional discurso sobre el estado de la nación. "Sabemos quiénes en Turquía se llenan los bolsillos con el crudo robado", señaló Putin, en alusión al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su familia a quienes Moscú acusa de beneficiarse del negocio del petróleo saqueado por el Estado Islámico. El mandatario ruso dijo además que Rusia no olvidará el derribo de su bombardero Su-24 por Turquía, que tildó de "crimen de guerra", aunque aseguró que Moscú no recurrirá a las armas para responder a Ankara. "Que no esperen una reacción nerviosa e histérica, peligrosa para nosotros mismos y para el resto del mundo", dijo al respecto, y agregó que la respuesta rusa al incidente con el bombardero, agregó no obstante, no se limitará a las sanciones económicas anunciadas esta semana contra Turquía, que incluyen el cierre del mercado ruso a productos alimenticios turcos. "Si alguien piensa que cometer un crimen de guerra y asesinar a nuestra gente le costará unos tomates, se equivoca. Les volveremos a recordar lo que han hecho y aún lo lamentarán más de una vez. Sabemos lo que debemos hacer", recalcó Putin. El líder ruso dijo no comprender las razones que llevaron a las autoridades turcas a ordenar el derribo del avión ruso, que según Ankara había violado su espacio aéreo al sobrevolar la frontera turco-siria. "Sólo Alá sabe por qué lo han hecho. Parece que Alá decidió castigar a la camarilla gobernante en Turquía, quitándoles la sensatez", concluyó. LaTercera