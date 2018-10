04, Diciembre, 2015 04, Diciembre, 2015 6:09 a.m. 6:09 a.m.

LA ESPOSA DEL ASESINO DE CALIFORNIA PROMETIÓ LEALTAD A ISIS

Funcionarios federales confirmaron que la mujer que ayudó a llevar a cabo el tiroteo en San Bernardino, California, el miércoles, había prometido lealtad al Estado Islámico en un mensaje de Facebook. Sin embargo, no hay evidencia de que Tashfeen Malik y su marido Syed Rizwan Farook tuvieran un vínculo directo con el grupo terrorista y que hayan perpetrado el ataque por un pedido de ellos. "En este momento creemos que eran autoradicalizados y que se inspiraron en el grupo terrorista para llevar adelante el tiroteo", dijo uno de los funcionarios según declaraciones recogidas por The New York Times. En los últimos meses, agrega el periódico, el FBI estuvo particularmente preocupado por la proliferación de individuos inspirados en el Estado islámico. Incluso antes de los tiroteos en París el mes pasado, la agencia tenía bajo estrecha vigilancia a al menos tres docenas de personas que las autoridades creían que podrían cometer actos de violencia en nombre del grupo. El tiroteo ocurrió en las instalaciones del Centro Regional Inland, que brinda servicios sociales a personas con discapacidades. Testigos relataron que uno de los atacantes entró en una de las salas de conferencias del lugar y comenzó a disparar. Las autoridades informaron que usualmente en el lugar hay más de 600 empleados, además de los concurrentes. INFOBAE