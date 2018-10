UNIÓN EUROPEA ALERTA SOBRE POSIBLES ATENTADOS DE ISIS DURANTE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

10:19 a.m.

Las ciudades sindicadas como potenciales blancos y bajo severas amenazas de los terroristas islamistas son: El Cairo, Túnez, Nueva Delhi. Estos sitios son destinos turísticos para muchos europeos, que suelen escogerlas pasar unas vacaciones exóticas de finales de año. Sin embargo, el riesgo de sufrir un atentado las ha vuelto desaconsejables, según las recomendaciones de la Unión Europea (UE). Ordenan "no viajar a esos lugares".

Antes de que la guerra civil estallara en Siria en marzo de 2011, el país era uno de los enclaves preferidos para los europeos amantes de la historia antigua. Allí se podía visitar el casco histórico de Palmira –un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad–, los zocos de Alepo o las ruinas romanas de Apamea, entre otros puntos de interés.

Durante todo el año 2015, Palmira ha estado siendo progresivamente destruida por los terroristas del ISIS, mientras que los rebeldes sirios y las fuerzas del gobierno libran una batalla diaria y constante por el control de Alepo.

Del mismo modo, para los europeos contemplar en persona las pirámides de Egipto o pasear en camello por las playas de Túnez son sueños de muchos turistas, pero no es el mejor momento para cumplirlos, debido al alto riesgo de que se produzcan atentados terroristas masivos en casi cualquier punto de dichos países. El auge del terrorismo yihadista afectó a numerosos destinos turísticos en el mundo árabe.

El paquete de recomendaciones de la Unión Europea (UE) pone especial atención en países como:

Egipto

La UE desaconseja viajar a cualquier parte del país. Si empresarios o turistas desean hacerlo, se sugiere extremar las precauciones. Y para quien deba hospedarse en algún hotel de la costa del mar Rojo, lo mejor es acceder allí por vía aérea y nunca por tierra, donde células islamistas combaten con fuerzas del gobierno. La Unión Europea también desaconseja viajar por el norte del Sinaí. Además, el paso de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, se encuentra cerrado y sólo se puede cruzar con el permiso de las autoridades egipcias.

Libia

Este país ya fue evacuado hace más de un año por todas las embajadas occidentales, por lo que se recomienda no viajar allí bajo ningún concepto. En Libia se están produciendo secuestros y asesinatos de extranjeros. Los enfrentamientos entre milicias y grupos extremistas lo han convertido en un país extremadamente peligroso. Las peores ciudades son Derna, Benghasi, Ben Walid, Sirte y Ubari, y en las regiones de Kufrah y en Tibesti hay zonas recientemente minadas por los combatientes de Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Turquía

No es aconsejable acercarse a 10 km de la frontera con Siria. El riesgo de atentado terrorista o de secuestro es muy alto en las provincias de Hakkari, Sirnak, Mardin, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis y Hatay –en particular, en las ciudades de Akçakale, Ceylanpinar, Suruç y Nusaybin–. Ninguna zona de la frontera turca es segura, principalmente en cercanías de Hakkari y Agri, donde se han declarado zonas especiales de seguridad.

Siria

Se encuentra en plena guerra civil: hay combates, bombardeos, ataques terroristas y secuestros. Ninguna zona del país es segura, por lo que la UE recomendó no viajar bajo ningún concepto. La situación es tan crítica allí que las embajadas de España y Francia en Beirut –Líbano– han asumido las competencias consulares para Siria.

India

Las zonas fronterizas con Pakistán y Bután son extremadamente sensibles por la actividad de elementos residuales de los talibanes, que se han dividido y conforman grupos satelitales de ISIS. También son peligrosas las regiones de Hammu y Cachemira. Por su parte, las grandes ciudades indias Nueva Delhi y Bombay se encuentran en alerta permanente por riesgo de atentados terroristas.

Marruecos

La UE no descarta que se produzcan atentados terroristas graves en lugares públicos, la amenaza se extiende por todo el Magreb (Norte de África) y fue formalmente reconocida por las autoridades marroquíes el 10 de julio de 2015.

Arabia Saudita

Se recomienda no viajar a las regiones fronterizas con Irak, Yemen y Jordania. Los ciudadanos occidentales son objetivo de los grupos terroristas que operan en países fronterizos con Arabia Saudita y dentro de su propio territorio ya ha habido ataques contra ellos.

Túnez

Desde el pasado 25 de noviembre, el país se encuentra en estado de emergencia. Todos los días, su capital mantiene un toque de queda desde las 21:00 hasta las 5:00. El riesgo de ataques terroristas es muy elevado, la UE desaconseja rotundamente viajar a Túnez.

¿Qué peligros que pesan sobre Europa según la UE?

Francia

Aunque el riesgo no es elevado, tras los atentados del pasado 13 de noviembre, el gobierno francés decretó el estado de urgencia. En consecuencia, están prohibidas las concentraciones de gente en la calle. Aunque el Ministerio de Exteriores francés no indica ninguna zona de riesgo en particular que deba ser evitada, sí señala que los turistas deben tener precaución en algunos suburbios de las grandes ciudades. Al planificar el viaje, el turista debe saber que los controles de seguridad pueden hacer que los tiempos de espera aumenten y los desplazamientos lleven más tiempo. Y, si se piensa visitar Francia para asistir a un evento cultural o deportivo, se debe estar al corriente de que hasta último momento puede ser cancelado por motivos de seguridad.

Bélgica

El país se mantiene en nivel de alerta antiterrorista 3 –de un nivel de cuatro–. Las autoridades belgas analizarán caso por caso cada evento que se celebre para decidir si puede seguir adelante o, en cambio, existe riesgo de atentado por el que convenga cancelarlo. La amenaza sobre Bélgica es una de las más graves dentro de Europa en las últimas semanas.

Según la UE, la lucha contra el terrorismo debe continuar y profundizarse, por lo cual es claro que las festividades de Navidad y Año Nuevo, como así también las vacaciones de invierno de los ciudadanos de la Unión Europea, no parece que serán apacibles como años en anteriores.

INFOBAE