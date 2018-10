06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 4:23 a.m. 4:23 a.m.

EL FBI ALERTÓ A BARACK OBAMA DE LA "RADICALIZACIÓN" DE LOS AUTORES DE LA MASACRE DE CALIFORNIA

None

El director del Buró Federal de Inteligencia (FBI por sus siglas en inglés), James Comey, le informó al presidente de EEUU, Barack Obama, sobre los indicios de radicalización de Syed Farook y Tashfeen Malik, autores de un tiroteo que está siendo investigado desde el viernes pasado como un "acto de terrorismo" y que murieron el miércoles a manos de la Policía. En un comunicado de prensa tras la reunión, la Casa Blanca afirmó que el equipo del mandatario "destacó varios detalles de información que apuntan a que los autores se radicalizaron hacia la violencia para cometer estos ataques atroces". Hasta el momento, el FBI no ha encontrado ningún aspecto que sugiera que los atacantes pertenezcan a un grupo o célula terrorista más amplio. Previamente al encuentro, Obama aseguró en su mensaje radiofónico semanal que se está trabajando para conocer más información de los asesinos, así como también para "tener una idea completa" de su motivación. "Es muy posible que estos dos atacantes fueron radicalizados a cometer este acto de terror", afirmó el gobernante, quien añadió que de ser cierto subrayaría "una amenaza" sobre la que se ha trabajado durante años: "El peligro de las personas que sucumben a las violentas ideologías extremistas". Obama pidió unión para defender los valores de "una sociedad libre y abierta", destacó la fortaleza y la resistencia de Estados Unidos y aseguró que su población no será aterrorizada. "Sabemos que el Estado Islámico y otros grupos terroristas están fomentando activamente a las personas alrededor del mundo y en nuestro país a que comentan terribles actos de violencia", añadió Obama, quien instó a dejar trabajar a los investigadores e insistió en que en Estados Unidos es "demasiado fácil" para las personas "peligrosas" obtener un arma de fuego. En este sentido, Obama dará un discurso a la nación desde el Despacho Oval este domingo en el horario de máxima audiencia para abordar los pasos que está tomando el Gobierno para proteger a la ciudadanía tras el ataque de la semana pasada en San Bernardino. La Casa Blanca adelantó que en el discurso de las 20:00 hora del este de los Estados Unidos (la 01:00 del lunes horario GMT) el mandatario estadounidense actualizará la información que se conoce de la balacera en la que fueron asesinadas 14 personas y otras 21 sufrieron heridas, además de discutir una amenaza de terrorismo más amplia. Obama profundizará sobre su decisión de que el grupo extremista Estado Islámico debe ser destruido, y destacará que Estados Unidos tiene que apoyarse en sus valores -su compromiso con la justicia, la igualdad y la libertad- para imponerse. Pedido de la prensa Tras la masacre de San Bernardino, el periódico The New York Times publicó el sábado un editorial en su portada, la primera vez que lo hizo desde 1920, para pedir un mayor control de las armas de fuego bajo el titular "La Epidemia de las Armas". El gobernador de California, Jerry Brown, quien se encuentra en París para participar en la Cumbre del Clima, afirmó que el ataque concretado en la ciudad californiana es una "clara indicación" de que el yihadismo es "un fenómeno global" y que los terroristas pueden atacar en "sitios inesperados", informó el diario Los Ángeles Times. Por su parte, el ISIS aseguró en su boletín radiofónico del sábado en la emisora Al Bayan que dos de sus seguidores fueron quienes perpetraron el ataque al centro de ayuda para discapacitados de San Bernardino. "Que les acepte Dios como mártires", afirmó el boletín radiofónico de los terroristas. Fuentes cercanas a la investigación, que fueron citadas el viernes por varios medios estadounidenses, indicaron que Malik había jurado lealtad al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, en un mensaje en la red social Facebook a través de un perfil falso. Al respecto, el director asistente del FBI en Los Ángeles, David Bowdich, dijo el viernes que están "al corriente" e "investigando" este punto, pero sin llegar a confirmarlo, por lo que todavía se desconoce si Malik y el ISIS estaban coordinados o si el grupo terrorista trata de sacar rédito del suceso. Por otro lado, los abogados de los familiares de Syef Farook pidieron "cautela" a la hora de establecer conexiones terroristas, y llamaron a evitar estos calificativos hasta que el FBI halle "pruebas factuales". Los abogados David Chesley y Mohammad Abuershaid añadieron que la familia de Farook no tenía algún conocimiento de que pudiera llevar a cabo un acto así, y que no tenía constancia de que fuera agresivo o tuviera opiniones extremistas. Algo por lo cual sus parientes se encuentran "completamente en shock".