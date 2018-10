06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 5:38 a.m. 5:38 a.m.

ASESINAN A CATEDRÁTICO DE LA UCA-EL SALVADOR

Fuentes en el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) han confirmado a LA PRENSA GRÁFICA que el cuerpo sin vida del catedrático José Manuel González, quien actualmente fungía como el director de la carrera de Comunicación Social de la misma universidad, fue encontrado con un impacto de bala en Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. La noticia de su fallecimiento trascendió en horas de la tarde de este día. Un catedrático de la universidad jesuita ha constatado a LA PRENSA GRÁFICA que González salió ayer al mediodía de su trabajo con rumbo a Izalco, en Sonsonate, y que este día en horas de la tarde se recibió la noticia de su muerte. "La información que conozco es de un colega que está en Izalco. José Manuel estuvo en el departamento hasta el mediodía y, al parecer, salió de la universidad y luego lo encontraron asesinado con un disparo en Chalchuapa", confirmó. Hasta el momento no se manejan mayores detalles del fatal hecho. El comandante de guardia de la Subdirección de la Policía Nacional Civil (PNC) de Izalco afirmó también a este rotativo que no tienen información registrada, pero dijo que los familiares de González se presentaron ahora por la tarde a la delegación a buscar información de su paradero. Sus colegas de la UCA esperan que el hecho pueda esclarecerse y que se haga justicia en el caso, "Como compañero del Departamento (de Comunicaciones) es una noticia que nos llena de tristeza, esperamos que se pueda esclarecer el motivo del homicidio y que se pueda hacer justicia". "Es duro porque ha motivado a muchos jóvenes a descubrir su talento y es alguien que deja una impronta como maestro que fue y porque apenas estaba él comenzando su cargo como coordinador de la Licenciatura en Comunicación", dijo por teléfono a este matutino su colega José Luis Benítez. "Estaba con muchos proyectos, con muchas ideas de cómo fortalecer la carrera. Tenía una vitalidad muy fuerte para querer hacer muchas cosas. Es una pérdida muy sentida", finalizó Benítez. El entierro del letrado se llevará a cabo este domingo a las 3:00 p.m en Izalco, departamento de Sonsonate, de donde era originario.