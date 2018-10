YAHOO, EL PIONERO DE INTERNET QUE LUCHA POR NO DESAPARECER

8:57 a.m.

Si Yahoo sale a la venta próximamente, será un punto de inflexión para una empresa cuya historia está llena de ellos.

Yahoo empezó en 1994 como Jerry and David's Guide to the World Wide Web (la guía de Jerry y David para internet), una lista de sitios organizados por categoría creada por Jerry Yang y David Filo, estudiantes de posgrado en la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

Yang y Filo pronto cambiaron el nombre del sitio a Yahoo (como auténticos nerds, bromeaban que Yahoo era un acrónimo de "Yet Another Hierarchical Officious Oracle", que significa un oráculo jerárquico oficioso más). Yahoo se constituyó oficialmente el 2 de marzo de 1995.

Yahoo ha evolucionado y se ha transformado varias veces desde su creación.

Antes del estallido de la burbuja de las 'puntocoms' – antes de Google (1995-2000)

Yahoo adquirió Broadcast.com en abril de 1999, con lo que el empresario Mark Cuban ganó su primer millar de dólares.

Antes de que estallara la burbuja de las puntocoms (y antes de que Google empezara a arrojar ganancias), Yahoo creció y se volvió un titán de internet.

El sitio pronto se volvió uno de los motores de búsqueda y portales web más solicitados.

En la década de 1990, Yahoo era, de muchas maneras, lo que Google es ahora: el punto de partida de muchas personas que navegan por la red.

Yahoo compró docenas de empresas durante su etapa temprana de expansión con resultados diversos.

Una de las compras más exitosas de Yahoo fue la de una empresa llamada Four11. Yahoo compró el sitio de correo electrónico por 92 millones de dólares en marzo de 1997 y a final de cuentas se volvió la base de Yahoo Mail, que ahora es el tercer mayor servicio de correo electrónico, después de Gmail de Google y Outlook de Microsoft.

En enero de 1999, Yahoo compró GeoCities, un servicio de hospedaje web que otorgó su primer sitio web a muchos usuarios de internet. En 1998, GeoCities era el tercer sitio más visitado de la red después de AOL y Yahoo, pero pronto quedó opacado por las redes sociales como MySpace y más tarde Facebook.

La CEO de Yahoo anuncia que la compañía adquirió el sitio de internet Tumblr con el fin de mejorar el sitio de fotografías Flickr, en mayo de 2013. (Crédito: EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

La empresa también compró la empresa Broadcast.com de Mark Cuban por 5.700 millones de dólares en abril de 1999. El servicio, que transmitía simultáneamente programas de televisión y radio por internet, estaba adelantado a su tiempo. Finalmente, Yahoo dividió Broadcast.com en varios negocios de transmisión de medios y ninguno de ellos existe ya.

Después de la burbuja (2001-2008)

A diferencia de muchos de sus rivales, Yahoo sobrevivió al estallido de la burbuja de las puntocoms, aunque no salió ilesa. Las acciones cayeron de un máximo histórico ajustado de 118,75 dólares al 3 de enero del 2000 a 4,06 dólares al 26 de septiembre de 2001.

Conforme Google empezaba a ganar impulso, el dominio de Yahoo en las búsquedas comenzó a erosionarse. Yahoo perdió frente a Google la oportunidad de ser el motor de búsqueda por defecto de AOL en el 2002 y de ahí, las cosas básicamente fueron cuesta abajo.

Sin embargo, Yahoo ha tenido algunos triunfos en la época posterior a la burbuja y a Google.

Yahoo compró una pequeña empresa llamada Ludicorp por 25 millones de dólares en 2005. Ludicorp operaba un pequeño sitio para compartir fotos llamado Flickr, que se ha vuelto uno de los principales sitios de fotografía en internet.

Ese año, Yahoo también hizo una de sus adquisiciones más proféticas (o afortunadas): pagó mil millones de dólares por una participación del 40% en Alibaba que ahora vale 30.000 millones de dólares.

Sin embargo, el error más grande fue haber rechazado la propuesta de adquisición por parte de Microsoft por 46.000 millones de dólares en 2008. Eso representa 15.000 millones de dólares más de lo que Yahoo vale actualmente.

"A veces tienes suerte", dijo el ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, cuando fracasó la oferta de compra en 2011.

El barco se hunde (2009 a la actualidad)

Conforme Yahoo luchaba por crecer, la empresa fue testigo de un desfile de directores ejecutivos. El fundador y "Jefe Yahoo", Jerry Yang, tomó las riendas brevemente hasta que entregó el control en el 2009 a Carol Bartz, exdirectora ejecutiva de Autodesk.

Luego de despedir bruscamente a Bartz (por teléfono) en 2011, Yahoo contrató al expresidente de PayPal, Scott Thompson, en enero de 2012.

Lo más intrigante es que Thompson quería que Yahoo se volviera una empresa de medios, pero solo duró cuatro meses en el cargo. Lo despidieron rápidamente luego de que surgiera un escándalo en relación con su currículo. Sin embargo, Thompson se quedó el tiempo suficiente como para despedir al 14% del personal de Yahoo, lo que representó un recorte de unos 2.000 empleos.

Luego, con gran bombo y platillo, Yahoo contrató en 2012 a la entonces ejecutiva de Google, Marissa Mayer. Mayer de inmediato trató de transformar la cultura de la empresa. Mayer también hizo gran énfasis en la mejora de la experiencia del usuario de Yahoo, cambió el logotipo y contrató a grandes talentos del mundo de los medios de comunicación, tales como Katie Couric. También orquestó la compra de Tumblr por 1,100 millones de dólares en 2013.

Sin embargo, Yahoo no ha logrado crecer al mando de Mayer. Yahoo cedió el título de su sitio más visitado a Google en el 2011 (aunque lo retomó brevemente en agosto de 2013). La que alguna vez fue la red de publicidad electrónica más grande del mundo ha perdido terreno ante Google y Facebook… y la brecha sigue ensanchándose.

Esta semana, el consejo de administración de Yahoo estudia la venta de sus principales negocios en internet, según el diario estadounidense The Wall Street Journal.