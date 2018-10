08, Diciembre, 2015 08, Diciembre, 2015 7:21 a.m. 7:21 a.m.

45 % DE LOS BOLIVIANOS CREE QUE MORALES CARECE DE SUCESOR

El 45 % de los bolivianos considera, según un sondeo difundido hoy, que el presidente Evo Morales no cuenta con un sucesor político en caso de que no prospere la reforma constitucional para permitir su reelección, una medida que será sometida a referendo el próximo 21 de febrero. La encuesta, publicada por el diario boliviano Página Siete, planteó a los ciudadanos qué dirigente político del oficialismo debería tomar el relevo al mandatario si en la consulta popular gana el 'No', y proporcionó una serie de candidatos entre los que figuran miembros del Gobierno y diputados. También se mencionó entre las alternativas a la hija mayor del gobernante, Eva Liz Morales, de 21 años. De los políticos propuestos en el sondeo, el que obtuvo un mayor respaldo como posible sucesor de Evo Morales fue el canciller, David Choquehuanca, con un 9 %. Choquehuanca, de etnia aimara como el presidente boliviano, ha estado al frente de la diplomacia boliviana desde la llegada de Morales al poder en 2006. Tras el titular de Exteriores aparecen el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero (7 %); la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (7 %); Eva Liz Morales (6 %); el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales (5 %) y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana (4 %). El ministro de Economía, Luis Arce, que también ha ocupado ese puesto desde 2006, y el director del Fondo de Desarrollo Indígena, Eugenio Rojas, empataron en la encuesta con un 2 %. El sondeo fue realizado por la firma Mercados y Muestras a 800 personas en las diez principales ciudades del país y en 31 pueblos, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, con un margen de error del 3,47 %. Los bolivianos votarán el 21 de febrero si están o no de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución para ampliar de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos permitidos, al sustituir el término "una sola vez" por "dos veces". Si gana el "Sí", Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera podrán presentarse a los comicios de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025. Ambos iniciaron en enero pasado su tercer mandato tras ganar en 2014 los comicios generales, a los que pudieron presentarse gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC). El TC avaló la tesis oficialista de que la primera gestión (2006-2010) no es válida para el cómputo porque el país se refundó como "Estado plurinacional" en 2009. Ese argumento es el mismo que esgrimen ahora el Gobierno y el MAS para justificar la reforma que permita la nueva candidatura de los actuales gobernantes. END