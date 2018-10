08, Diciembre, 2015 08, Diciembre, 2015 9:12 a.m. 9:12 a.m.

MALASIA BUSCA A LOS PROPIETARIOS DE TRES BOEING ABANDONADOS

Las Autoridades aeroportuarias de Malasia publicaron ONU Anuncio en La Prensa buscar párrafo local de un los propietarios de tres Boeing 747 abandonados en El Principal Aeropuerto del País. "S i no recogen los aviones EN UN PERIODO DE 14 Días a partir de la Fecha de Este Anuncio nos reservamos El derecho de vender o de enajenante de los Aviones", dados Publicado Anuncio ONU EL lunes en El Periódico La Estrella. El País, todavía Marcado por la misteriosa Desaparición en marzo de 2014 de la ONU avión de Malasia Airlines, SE Encuentra Ahora en La Situacion contraria de buscar una los propietarios de tres aviones modelo 747-200F. "No Que por SE [los propietarios] no respondiendo ESTAN. Podria Haber Muchas Razones. Porque podria ser no hay dinero Tienen párrafo Continuar las Operaciones", DIJO Zainol Mohd Isa, el responsable de Malasia Aeropuertos, gestiona Que El aeropuerto de Kuala Lumpur, el Más Importante del País, e Indico Que los aviones ningún hijo malasios. Las Autoridades también Quieren Que los propietarios paguen Derechos de aterrizaje y Estacionamiento en el aeropuerto Antes del 21 de diciembre. Si no lo Hace aseguran Que los subastarán o los llevarán al desguace. END