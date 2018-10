OPOSICIÓN VENEZOLANA LOGRA 112 DIPUTADOS

2:33 a.m.

Elecciones impecables

Unasur llama al diálogo por la gobernabilidad

“La libertad de los venezolanos de poder concurrir a las urnas y expresar su voluntad se logró”, se felicitó Fernández.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deanunció ayer oficialmente que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo en las elecciones parlamentarias 112 diputados (incluyendo a 3 indígenas), justo la mayoría calificada de la Cámara, mientras que el gobernante PSUV consiguió 55 escaños. El CNE informó además que, con estos datos, la oposición logra un 67.07 por ciento de los 167 escaños del Parlamento y el chavismo un 32.93 por ciento. A través de la página web del CNE se conoció que el número de escaños a favor de la oposición ascendió a 109 y que el chavismo logró 55. Aunque la página no dice a qué formación pertenecen los tres representantes a los que tienen derechos los indígenas, la oposición confirmó ayer que los elegidos forman parte de la alianza, lo que hace que la MUD alcance la deseada barrera de los 112 diputados. Los dos escaños que quedaban por definir en los estados de Amazonas y Aragua son adjudicados a la oposición, según la última información del CNE.que, desde la noche del pasado domingo, aguardaban los venezolanos. El CNE no ha ofrecido, sin embargo, todavía el número de votos recibidos por cada formación en las elecciones, que tuvieron una participación oficial del 74.25 por ciento. La oposición aseguró el lunes que sus listas aventajaron por más de dos millones de votos a las de la alianza chavista Gran Polo Patriótico (GPP). La obtención por parte de la MUD de la mayoría de dos tercios en la nueva Asamblea Nacional había sido adelantada ya el lunes por la MUD, que consideró “mezquino” el retraso del CNE en ofrecer los datos oficiales definitivos.controlado hasta ahora por el chavismo, pero además dispondrá de una holgada mayoría de los dos tercios de la Cámara, lo que le permitirá emprender cambios de gran calado en la política del país. Esa mayoría permite, por ejemplo, reformar la Constitución y aprobar las leyes orgánicas fundamentales. La nueva Asamblea Nacional tomará posesión el próximo 5 de enero, misma jornada en que será designada su nueva directiva para lo que basta la mayoría simple de sus miembros.El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer, tras entregar su informe sobre los comicios al Consejo Nacional Electoral (CNE), que a la jornada electoral venezolana no se le puede hacer “ningún reproche” y añadió que los ciudadanos votaron “libremente”. En declaraciones a Efe antes de regresar ayer a España, Zapatero destacó además que el recuento de los votos responde “fielmente a la voluntad popular”.Asimismo, consideró que las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo han sido “un hecho decisivo para la apertura de un muy necesario proceso de diálogo en Venezuela, que incluya reformas económicas, institucionales y en política exterior”. Zapatero anunció que anoche entregó su informe sobre las elecciones parlamentarias a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. En ese informe de acompañante internacional de los comicios, invitado por el CNE, Zapatero dijo que hace “una reflexión sobre la jornada electoral, felicitando sobre todo al pueblo de Venezuela”, según unas declaraciones a los medios locales recogidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).El expresidente dominicano Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanasen Venezuela, llamó ayer al diálogo a los venezolanos para mantener la gobernabilidad nacional. “En un proceso poselectoral, lo importante es ver cómo se mantiene la gobernabilidad democrática; en democracia siempre prevalece el diálogo constructivo” y si los políticos venezolanos “son capaces de colocarse por encima de sus intereses y mirar el interés nacional, con diálogo el país sale adelante”, declaró. Fernández habló con los periodistas tras haber sido recibido en Caracas por la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien comenzó con él y el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a despedir y agradecer a quienes observaron las elecciones legislativas venezolanas del domingo pasado.El secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, llamó el lunes al Gobierno y a la oposición de Venezuela a entablar un diálogo para “superar las dificultades de orden económico que hoy día están agobiando a los venezolanos”. En la sede de Unasur en Ecuador, Samper dijo que Venezuela “refrendó” internacionalmente su “vocación democrática” con los comicios y resaltó el “evidente” cambio en la “composición de fuerzas” como resultado de ellos. END