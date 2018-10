09, Diciembre, 2015 09, Diciembre, 2015 3:38 a.m. 3:38 a.m.

PRESIDENTE MADURO RECHAZA AMNISTÍA A PRESOS PERO OPOSICIÓN VENEZOLANA ADVIERTE QUE LA APROBARÁ

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que vetará una amnistía para políticos presos planteada por la oposición, que este miércoles rechazó la negativa del mandatario y afirmó que la ley "va porque va". "No aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar", dijo Maduro cerca de la medianoche del martes durante su programa semanal de televisión. La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha), que ganó el control total del parlamento en las elecciones del domingo, anunció como primer acto legislativo aprobar una amnistía para unas 80 personas a quienes considera "presos políticos", como el líder del ala radical de la oposición Leopoldo López. La diputada electa Delsa Solórzano, a cargo del proyecto, rechazó este miércoles la advertencia de Maduro y aseguró que la ley será aprobada sin importar lo que diga el gobernante. "Lo que dice la Consitución es que luego de cumplido el proceso constitucional para la conformación de las leyes, la Asamblea las remite a la Presidencia que tiene diez días para aprobarla o vetarla. En cualquiera de los casos la Asamblea la puede promulgar. La ley va porque va", declaró Solórzano a la AFP. Solórzano señaló que la liberación de los "presos políticos" hace parte del "compromiso de reconciliación del país" asumido por la MUD. "Qué pena que Nicolás no lo haya entendido así", sostuvo. Manifestó que si una persona tiene orden de excarcelación bajo una ley de amnistía, quienes insistan en mantenerlo preso"estarán cometiendo un delito". Maduro dedicó su programa a hablar sobre la aplastante derrota que sufrió en las elecciones legislativas del domingo a manos de la oposición, que logró dos tercios de la Asamblea Nacional controlada desde hacía 16 años por el chavismo. END