EEUU: UNA TÍA FUE DETENIDA POR TENER SEXO CON SU SOBRINO

11:28 a.m.

Una mujer identificada como Peggy Phillips fue detenida ayer martes en Pasadena, Texas, luego de ser acusada por tener sexo con un adolescente "cientos de veces". El joven en cuestión era además su sobrino con quien vivía desde 2007, cuando comenzaron los abusos.

Phillips, de 43 años, habría abusado por primera vez de su sobrino cuando este había sido hospitalizado en 2007, aunque las autoridades de Pasadena no dieron mayores detalles del asunto. Luego de ese hecho, el adolescente de 15 años fue a vivir junto al matrimonio "porque no estaba bien en su casa de Carolina del Sur", según relató su tío, quien al momento de la mudanza no estaba enterado de lo ocurrido.

Peggy Phillips en una foto junto a una amiga. Podría enfrentar una condena de 99 años según las leyes de Texas

Era verano de 2008 cuando la convivencia le permitió a Phillips tener sexo con su sobrino "cientos de veces dentro de la casa" durante más de un año, según la acusación de la Corte de Pasadena. La mujer también fue denunciada por enviar fotografías y mensajes de texto "inapropiados" al joven.

Phillips, quien ahora está divorciada de su marido -cuyo nombre no trascendió-, no fue acusada hasta ahora y las autoridades tratan de determinar por qué esta historia salió a la luz tantos años después. La mujer deberá pagar además una multa de 30 mil dólares. Según las leyes de Texas a quien se le comprobara tener sexo con un menor podría recibir una condena de hata 99 años.