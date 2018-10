OBAMA YA ELIGIÓ SU PELICULA DEL AÑO

5:49 a.m.

y su esposahan concedido una entrevista a la revista People en la que, entre otros asuntos, han elegido sus canciones, series y películas favoritas del año. La pareja tiene opiniones dispares a la hora de escoger cuál ha sido la mejor película de 2015. Así, mientras el Presidente se decanta por 'Marte (The Martian)' , deMichelle se queda con la magia de 'Del revés' , la penúltima película de la factoría Pixar. En cuanto a series, ambos destacan 'Black-ish', el show afroamericano protagonizado porque emite la ABC en USA y que en España podemos ver en Neox. De hecho, en una entrevista reciente, Anderson reveló que había contactado con los Obama para plantearles la posibilidad de hacer un cameo en alguno de los próximos episodios. El Presidente, pese a que le encanta esta sit-com, elige como primera opción 'The Knick', la serie deprotagonizada porque Movistar + ofrece a sus abonados en nuestro país. Al ser interrogados por sus momentos favoritos del año, Obama elige también un instante televisivo: su participación en el programa 'Runnig Wild with Bear Grylls', un programa de supervivencia que podríamos comparar con 'Planeta Calleja' (Cuatro). El Presidente y el anfitrión compartieron una larga caminata por el Desierto de Alaska. La NBC emitirá el programa el próximo 17 de diciembre. FOTOGRAMA