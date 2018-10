10, Diciembre, 2015 10, Diciembre, 2015 10:50 a.m. 10:50 a.m.

EN LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS, LA POLICÍA CAPTURÓ A UN HOMBRE ARMADO

None

La Universidad Estatal de Arkansas cerró su campus y ordenó el desalojo del alumnado el jueves después de que un hombre armado ingresara en un vehículo a la institución. La escuela mandó un mensaje de alerta el jueves en el que pidía la evacuación de los estudiantes luego de que se reportara la presencia de una persona armada, que finalmente fue puesta bajo custodia policial. El vocero Bill Smith dijo que la universidad fue cerrada después de que esa persona ingresara al campus, pero no hubo disparos. El vocero agregó que la policía rodeó al sospechoso menos de 30 minutos después, pero de cualquier forma se le pidió a la gente que se mantuviera lejos. "El individuo con un arma ha sido rodeado por la policía. No hubo disparos ni heridos", informó el centro educativo en su cuenta de Twitter. La universidad se ubica en Jonesboro, a unos 209 kilómetros al noroeste de Little Rock. INFOBAE