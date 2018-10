PRESIDENTE SOLIS EVALÚA SACAR A COSTA RICA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Un fiel creyente en el integracionismo de los países del Istmo, evalúa sacar a Costa Rica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Luis Guillermo Solís tiene abiertas todas las alternativas a pocos días de viajar a la cumbre regional de mandatarios.

El SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991 y es el mecanismo mediante el cual los gobiernos del área pretenden consolidar la democracia, el desarrollo y la libertad, con base en principios como la solidaridad centroamericana.

La cita de los presidentes del área será la próxima semana en El Salvador y se desarrollará en un ambiente impregnado por los reclamos de Solís por la falta de solidaridad de sus colegas en la crisis migratoria que enfrenta el país al tener a casi 5.000 cubanos varados en la frontera con Nicaragua, desde el 15 de noviembre.

En esa fecha, el vecino país del norte cerró sus fronteras a los migrantes, por considerarlos una amenaza a su soberanía.

Más tarde, Guatemala y Belice tampoco respondieron positivamente a la solicitud tica de prestar sus territorios para que los cubanos siguieran su paso hacia Estados Unidos.

Solís inició su gobierno con la consigna de lograr una mayor unión entre Costa Rica y el resto de la región. Ahora evalúa su posición.

“¿Costa Rica puede tomar otras decisiones con respecto al SICA? Sí claro, sí puede tomarlas. Yo no cierro ninguna posibilidad en un tema que es medular para Costa Rica (la crisis migratoria cubana)”, afirmó el jueves.

Estados Unidos invita a los cubanos a migrar con base en la ley “pies secos, pies mojados”, que data de hace 50 años.

Insatisfacción. Solís se confesó insatisfecho con la reacción del Istmo hacia la situación provocada por el deseo de los caribeños de aprovechar esa facilidad.

En tono fuerte, contestó que el poco apoyo del SICA no se debe a que Costa Rica haya perdido liderazgo en la región, sino a que por temas internos, las naciones decidieron cerrar sus fronteras.

“Yo he hablado con el presidente (Alejandro) Maldonado (de Guatemala). He hablado con el primer ministro (Dean) Barrow (de Belice); no he tenido en esto ninguna pasividad. Pero otros presidentes no me han llamado para pedirme opinión sobre lo que está pasando en Costa Rica y eso me extraña mucho”, dijo.

El martes pasado, el presidente y el canciller, Manuel González, se reunieron con la secretaria del SICA, Victoria Velásquez, a quien invitaron al país para comentarle la preocupación del gobierno por la escasa cooperación que ha recibido hasta ahora de sus socios regionales y de los países aledaños al Sistema.

