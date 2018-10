13, Diciembre, 2015 13, Diciembre, 2015 5:08 a.m. 5:08 a.m.

23 MUERTOS TRAS INCENDIO EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO RUSO

Al menos 23 personas murieron en un incendio en un hospital psiquiátrico de la región de Vorónezh, en el sur de Rusia, indicó este domingo la agencia pública Ria-Novosti. "Murieron 23 personas en el incendio y otras 24 resultaron heridas" y hospitalizadas, anunció el domingo el Ministerio para Situaciones de Urgencia en un comunicado. El incendio, que se declaró poco antes de las 21:00H GMT del sábado, destruyó en cuatro horas el edificio de madera del hospital de la localidad de Alferovka, en la región de Vorónezh, según el ministerio. En el hospital había más de 70 pacientes y cuatro enfermeras cuando se declaró el incendio. La mayoría de las víctimas eran sexagenarios y septuagenarios, según una lista publicada por el ministerio, pero algunos de los muertos tenían alrededor de cuarenta y cincuenta años. Más de 440 bomberos y socorristas y 80 vehículos fueron enviados al lugar para combatir el fuego, que fue controlado hacia las 05H00 GMT. El presidente ruso Vladimir Putin fue informado del incendio y "expresó su profundo pésame" a los familiares de las víctimas, según un comunicado del Kremlin. La evacuación fue muy difícil ya que numerosos pacientes, bajo el efecto de sedantes y somníferos, no se daban cuenta de lo que sucedía, relató el canal de televisión ruso NTV, que difundió imágenes del hospital invadido por las llamas y una espesa humareda. "Simplemente no se despertaron", contó el corresponsal del canal de televisión. "La gente tenía miedo y se ocultaba bajo las camas cuando veían llegar a los socorristas", contó un testigo a la televisión. "Era horrible, el humo, el olor a quemado y el hecho de saber que los que no pudieron salir ya están muertos", agregó la testigo, conmocionada. Por el momento se desconoce el origen del incendio. El comité de investigación, que envía sus conclusiones directamente al presidente Vladimir Putin, anunció que abrió una investigación por negligencia. Según medios de comunicación rusos, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito dado el mal estado de las instalaciones eléctricas. Cada año numerosas personas mueren en incendios en Rusia, particularmente en las instituciones médicas, situadas en edificios vetustos de la época soviética y que no respetan las medidas de seguridad. "Y cada vez el comité de investigación ruso pone en evidencia las condiciones inadmisibles que contribuyen a estas tragedias", destacó el comité en un comunicado. En abril de 2014, ocho personas murieron en el incendio de un centro de desintoxicación en Altai, Siberia. En septiembre de 2013, 37 pacientes murieron en el incendio de un establecimiento psiquiátrico en el noreste de Rusia. En abril del mismo año, 38 minusválidos fallecieron en el incendio de un hospital de la región de Moscú.