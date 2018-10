13, Diciembre, 2015 13, Diciembre, 2015 9:53 a.m. 9:53 a.m.

EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO ASEGURA QUE "EL CHAPO" GUZMÁN SIGUE EN MÉXICO

Una investigación oficial llevada a cabo por las autoridades mexicanas llegó a la conclusión de que el narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, se encuentra en México. Así lo aseguraron fuentes del gabinete de seguridad del gobierno federal, que revelaron que el capo narco se encuentra en la zona norte del país, donde continúa el operativo para capturarlo, informó el periódico mexicano Excelsior. La investigación concluyó que el líder del Cártel de Sinaloa intenta desviar la atención de la Policía y que, por ese motivo, hace creer que huyó al extranjero. En efecto, durante el último tiempo se especuló con que "El Chapo" visitó Venezuela, Costa Rica y Argentina. Las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada trabajan en coordinación con agencias extranjeras para cercar al capo y lograr capturarlo, algo que no han podido hacer desde que se dio a la fuga el 11 de julio alrededor de las 21 horas. EL CHAPO" GUZMÁN, PAGÓ UN "CANTIDAD MUY FUERTE DE DINERO" PARA LOGRAR SU FUGA DEL PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD Según la fiscal mexicana, Arely Gómez. "El Chapo" Guzmán, pagó un "cantidad muy fuerte de dinero" para lograr su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano. Gómez dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene "documentado" el monto exacto, "pero sí sabemos que es una cantidad muy fuerte de dinero". Explicó que un "cuerpo colegiado" trabaja en la investigación de la fuga e intenta establecer cuántas personas en total participaron desde el interior y el exterior de la cárcel, a fin de dar con el paradero de todos. Señaló que la fiscalía está trabajando en el proceso penal contra los detenidos hasta ahora en relación al caso, entre ellos funcionarios penitenciarios, y destacó que la investigación "no se ha agotado". Hasta ahora las autoridades mexicanas han arrestado a más de una treintena de personas que presuntamente colaboraron en la fuga de Guzmán, que ya había protagonizado otra fuga en 2001. La fiscal anunció en octubre pasado la captura del grupo "que desde el exterior planeó, organizó y materializó la evasión" del capo, entre ellos el cuñado del narcotraficante, Édgar Coronel, y el abogado Óscar Manuel Gómez, quienes fueron figuras clave en el plan. Gómez transmitía todas las órdenes del capo al exterior, mientras Coronel supervisó la construcción del túnel por el que Guzmán salió del centro de reclusión y coordinó su traslado hasta su escondite en el noroeste del país. El artífice del plan fue el propio narcotraficante, quien unos días después de ser recluido en el Altiplano, en febrero de 2014, empezó a organizar la compra del terreno desde donde se construyó el túnel de 1,5 kilómetros que lo llevó a la libertad. La búsqueda de Guzmán se ha centrado en la zona del Triángulo Dorado, ubicada entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, enclavada en la Sierra Madre Occidental y de muy difícil acceso. Las autoridades han confirmado que el capo, oriundo de Sinaloa, se refugió en esa región, donde el 16 de octubre estuvieron muy cerca de capturarlo. Fuente: Infobae