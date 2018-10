LAS 10 MUJERES MÁS INFLUYENTES DE 2015 EN AMÉRICA LATINA

Como todas las listas, ésta es arbitraria y expuesta a opiniones disímiles. El intento ha sido ser justos en el reparto de las temáticas y la cobertura territorial. Algunos nombres son evidentes, otros, no tanto. Las 10 elegidas de Infobae:

Lilian Tintori ha sido una de las principales caras del triunfo opositor en Venezuela

Esta mujer de 37 años ha cargado sobre sus hombros la lucha por la liberación de su marido, el ex alcalde Leopoldo López, el preso político más emblemático del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Tintori no sólo se ha hecho escuchar en su país. También ha recorrido América Latina para pedir el apoyo de los gobiernos de la región a su causa.

La figura de Tintori ha sido determinante en el arrollador triunfo de la oposición en las últimas elecciones legislativas.

La fiscal general de los EEUU, Loretta Lynch, brinda un discurso junto al presidente de los EEUU, Barack Obama

Loretta Lynch, la pesadilla de la FIFA

La fiscal general de los Estados Unidos tiene a su cargo la causa que investiga el mayor caso de corrupción jamás registrado en la FIFA.

El trabajo de Lynch en Nueva York ha tenido un enorme impacto en América Latina. La mayoría de la cúpula dirigente de las Federaciones de fútbol del continente está bajo arresto, acusada de cobrar sobornos para la adjudicación de contratos televisivos.

"Nadie podrá esconderse ni escaparse", ha advertido Lynch a los dirigentes del fútbol mundial.

La presidente de Chile, Michelle Bachelet, junto con los ministros que integran su gabinete

Michele Bachelet, una mujer al poder

El fin del mandato de la argentina Cristina Kirchner y el proceso de juicio político iniciado contra la presidente Dilma Rousseff han convertido a Bachelet en la política mejor posicionada de la región.

Bachelet cursa su segundo mandato con ambiciosos cambios estructurales, como una demorada reforma de la Constitución e intentos por garantizar la gratuidad de la educación universitaria.

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez

Gloria Álvarez, contra el populismo

Polítologa nacida en Guatemala hace 30 años, se ha especializado en Desarrollo y Relaciones Internacionales.

Se dio a conocer fuera de su país por un discurso que dio frente al Parlamento Iberoamericano de la Juventud, celebrado en 2014 en Zaragoza, España. Sus denuncias sobre las consecuencias sociales y económicas de los regímenes populistas de América Latina le han valido un lugar entre las voces más escuchadas de la región.

"El populismo busca desmantelar las instituciones, para luego reescribir Constituciones y acomodarlas a los antojos de los líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica", ha dicho.

Carmen Aristegui, la mirada crítica

Sus esfuerzos por desnudar los secretos oscuros de la dirigencia de su país la han convertido en una de las periodistas más prestigiosas de México. En noviembre de 2014, fue responsable del principal escándalo de aquel año: la difusión de las operaciones oscuras que rodearon la compra de una residencia privada del presidente Enrique Peña Nieto.

En mayo de este año, tuvo que pagar con la salida del aire de su programa en MVS Radio su adhesión a la web anticorrupción mexicoleaks. "El poder se usa para beneficio de camarillas, no se usa para el beneficio de las mayorías", ha sido uno de sus lemas.

Aristegui conduce en la actualidad un ciclo de entrevistas en la CNN en español que lleva su nombre.

La investigadora argentina Andrea Gamarnik

Andrea Gamarnik, la ciencia como arte

El premio internacional L'Oreal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia recayó este año en esta bioquímica argentina, reconocida en el continente por sus descubrimientos en la multiplicación del virus del dengue.

El jurado presidido por la Nobel de Medicina 2009, Elizabeth Helen Blackburn, la eligió entre otras 2.600 científicas destacadas.

El mecanismo descubierto por Gamarnik es fundamental para que el virus pueda infectar y causar enfermedad. El dengue es la enfermedad viral más importante transmitida por mosquitos e infecta a más de 390 millones de personas por año, sobre todo en regiones pobres de América Latina.

Salma Hayek,durante la presentación de la película 'Tale of Tales' en el Festival de Cannes

Actriz, productora y activista: la mexicana ha demostrado que cada año puede ser el mejor. En 2015, Hayek deslumbró en el Festival de Cannes, donde presentó Tale of Tales, y aseguró a los periodistas que en los próximos años quiere ser directora.

La labor humanitaria de Hayek, casada con el multimi­llonario François-Henri Pinault, también fue reconocida. En abril recibió el premio Espíritu de la Humanidad Kahlil Gibran 2015 por la película animada El Profeta, de la que es productora, y visitó un campo de refugiados sirios en el Líbano, acompañada de la Unicef. Además, trabaja en su fundación, que busca ser una voz contra la violencia hacia las mujeres.

Gisele Bündchen en su despedida de las pasarelas. La modelo desfiló por última vez el 15 de abril de 2015, en la Semana de la Moda de San Pablo, Brasil

Gisele Bündchen, casi un adiós

Su 1,80 metros de estatura y su rostro angelical la coronaron como una de las modelos más influyentes de los últimos 20 años. El 15 de abril de 2015, Bündchen se subió por última vez a una pasarela. Eligió para ello la Semana de la Moda de San Pablo, la principal ciudad de Brasil, país que la vio nacer hace 35 años.

Sin embargo, ha quedado claro que Bündchen puede estar lejos de retirarse definitivamente. Desde aquella despedida oficial, ha posado en la portada de la edición 95 aniversario de la revista Vogue. También publicó un libro con 300 de sus mejores fotos que se agotó en pocos días, pese a costar más de 700 dólares. La modelo top donó las ganancias a una entidad benéfica.

Ha sido evidente que la luz de Bündchen en el mundo de la moda está lejos de apagarse.

La colombiana Sofía Vergara es la actriz mejor pagada de la televisión de los Estados Unidos.

Sofía Vergara, la mejor paga

La actriz colombiana ha conquistado con su belleza el competitivo mercado del espectáculo de los Estados Unidos y, aún hoy, la actriz mejor paga de la televisión de ese país.

Vergara se ha ganado el corazón de cientos de miles de televidentes con su participación en la sitcom Modern Family, que ya lleva seis temporadas. Cobra por ello 30 millones de dólares al año.

Pero la colombiana no parece conformarse. Este año protagonizó dos películas: Wild Card, dirigida por Simon West , y Hot Pursuit, de la directora Anne Fletcher. También participó en las series para TV Raising Mom y en El calor del hogar.

Jennifer López canta en el iHeartRadio Miami realizado en noviembre en Miami, Estados Unidos

La lista de actividades de J-Lo no tiene fin: actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa. Sus trabajos son tan variados que es imposible no considerar a J-Lo, nacida en los EEUU, pero de origen puertorriqueño como una de las artistas más influyentes de América Latina.

Si bien en 2015 no editó discos, realizó el videoclip de su canción "Feel the light". También participó en el video "Back it up", de Prince Royce y Pitbull.

Donde sí se ha mostrado activa ha sido en el cine, ya que protagonizó la película Lila & Eve. Como empresaria lanzó su nuevo perfume JLuxe.

