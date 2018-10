15, Diciembre, 2015 15, Diciembre, 2015 4:01 a.m. 4:01 a.m.

FARC Y GOBIERNO DE COLOMBIA ANUNCIAN INÉDITO PACTO A FAVOR DE VÍCTIMAS

La guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia anunciaron el martes un inédito pacto a favor de las víctimas del conflicto armado, punto medular del proceso de paz que llevan a cabo en Cuba desde hace tres años. "En cumplimiento de nuestro compromiso de poner a las víctimas en el centro del acuerdo (...), el gobierno nacional y las FARC acordamos crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición" de violencia, según una declaración conjunta leída en La Habana. El acuerdo, que corona año y medio de discusiones, define además el trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad bajo un sistema jurídico especial que será creado como parte del proceso de paz, y que incluye penas alternativas de reclusión. También otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces, como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, y solo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado. "No serán objeto de amnistía ni indulto ni beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, entre otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos", señala la declaración. El acuerdo fue suscrito por Iván Márquez y Humberto de La Calle, jefes de los equipos negociadores de las FARC y el gobierno, respectivamente, en presencia de representantes de las víctimas, que viajaron a La Habana a presenciar el histórico pacto. "Los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo. No es retórica decir que el anuncio del acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme", celebró De La Calle durante el acto. END