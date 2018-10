LOS 10 HOMBRES MÁS INFLUYENTES DEL 2015 EN AMÉRICA LATINA

Sergio Moro

Infobae realizó una lista con los 10 hombres más influyentes en America Latina durante el 2015, en la lista aparecen desde políticos, intelectuales, artistas y deportistas que han destacado por sus aportes positivos a la región.Es el responsable de la investigación por corrupción en Petrobras, la petrolera estatal más grande de América Latina. El juez se ha convertido en un héroe nacional por sus esfuerzos para destapar la millonaria red de sobornos implementada por la empresa para adjudicar obras. En la mira de Moro hay tanto empresarios poderosos como altos cargos del gobierno de Dilma Rousseff y políticos opositores. Tantos que la oposición ha encontrado motivos para iniciar un proceso de juicio político contra la mandataria meses después del inicio de su segundo mandato. "El costo de la corrupción sistemática es extraordinario", ha dicho Moro, de sólo 43 años y nacido en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur).Desde su condena a casi 14 años de prisión por supuestos actos de "rebelión", la figura de este líder opositor no ha dejado de crecer en Venezuela. López se ha convertido en ícono de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y ha cosechado múltiples apoyos internacionales. Desde la prisión militar en la que está confinado, López se ha erigido en vocero de los reclamos contra el Gobierno. Su mujer, Lilian Tintori, ha sido una de las figuras más destacadas de la campaña opositora en las Legislativas del 6 de diciembre, cuando el antichavismo logró el control de los dos tercios de la Asamblea Legislativa. López tiene 44 años y es padre de dos hijos. Su libertad depende de una ley de Amnistía que la oposición ha prometido aprobar apenas inicie el nuevo período legislativo, el 5 de enero de 2016.La influencia del argentino Jorge Bergoglio en América Latina ha sido más que evidente durante 2015. Su mediación ha sido determinante para llevar a buen término el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, demorado durante más de 50 años. El Papa ha recibido el apoyo de sectores políticos antagónicos por su apoyo al restablecimiento de relaciones bilaterales entre Washington y La Habana. Pero no sólo su trabajo diplomático mereció toda la atención. Francisco realizó en 2015 una gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay, adonde llevó su mensaje de defensa a los más pobres. Su viaje fue el segundo a la región desde el inicio de su pontificado, iniciado con una visita histórica a Brasil en julio de 2013, en ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud.Éste ex empresario de 56 años se ha convertido el 10 de diciembre en el nuevo presidente de la Argentina. Tras una campaña basada en llamados al diálogo y la concordia política, Macri ha logrado vencer en segunda vuelta al candidato oficialista, Daniel Scioli, el elegido por la ahora ex mandataria Cristina Kirchner. Con su llegada, Macri ha puesto fin a 12 años de gobierno kirchnerista y puso en la Casa Rosada, por primera vez en la historia democrática del país sudamericano, a un hombre que no ha salido del Partido Justicialista (peronista) o de la centenaria Unión Cívica Radical (UCR). "Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena. Los invito a aprender el arte del acuerdo", dijo el presidente durante su discurso de investidura ante el Congreso.Desde que ganara el Premio Nobel de Literatura en 2010, el escritor peruano no ha ahorrado esfuerzos en cultivar su faceta más política. Sus declaraciones a favor de la libertad y contra los regímenes populistas en la región lo han convertido, una vez más, en el intelectual latinoamericano más citado. El triunfo opositor en Venezuela no ha hecho más que ratificar en los hechos las tesis del peruano. "Ha sido un duro revés para el régimen autoritario y un espaldarazo para quienes luchan por devolver a Venezuela a la comunidad de países democráticos con Estado de derecho", dijo tras la derrota de Nicolás Maduro en las urnas."Sabe que tiene voz y no tiene miedo de usarla. Grita desde todos los techos que los derechos de los hispanos son derechos humanos", escribió alguna vez sobre Ramos el periodista Christiane Amanpour, una de las principales estrellas de la CNN. La revista Time suele tenerlo en sus listados de personas más influyentes del mundo. El año pasado, la revista lo llamó "El presentador de noticias de los Estados Unidos". Ramos es mexicano, pero vive en los Estados Unidos desde 1983, país al que llegó luego de ser censurado en su país. Hoy trabaja para los canales de televisión Fusion y Univisión, canales dirigidos a hispanos. La influencia de sus opiniones en esa comunidad lo han convertido en una de las voces más escuchadas de los medios, tanto en los EEUU como en América Latina.Su bien ya no es el hombre más rico del mundo (la revista Forbes ha destinado lo más alto del podio al español Amancio Ortega, fundador de Zara), Slim es todavía el millonario más poderoso de América Latina. Su fortuna está calculada en 55.200 millones de dólares, gracias, sobre todo, a las inversiones que posee en telecomunicaciones. Su compañía América Movil es la mayor de América Latina como proveedor de televisión paga y comunicaciones inalámbricas. Su perfil bajo y sus reticencias a participar en política no han impedido que su influencia regional sea determinante."El fútbol es una rueda, siempre da revancha", dijo el delantero uruguayo en el ocaso de 2015. Aunque sin mencionarlos en forma explícita, el jugador de Barcelona FC no pudo ocultar su satisfacción por las consecuencias penales del escándalo de corrupción en la FIFA. En el Mundial de Brasil 2014, ese mismo organismo lo dejó fuera de la copa por morder a un rival. Tras aquel incidente, Suárez ha cerrado un año excepcional, con 25 goles en la temporada 2014-2015 y casi 20 en lo que va de la actual. El delantero ganó además todos los títulos que disputó con Barcelona: Champions League, la Copa del Rey y la liga española.El entrenador argentino se ha convertido en figura del fútbol sudamericano tras convertir a Chile, por primera vez en su historia, en campeón de la Copa América. Discípulo de su compatriota Marcelo Bielsa, ha revolucionado la forma de jugar de los chilenos, hasta convertirlos en un grupo altamente ofensivo. En el Mundial de Brasil 2014, sus dirigidos eliminaron a España, último campeón mundial, y mantuvieron contra las cuerdas a Brasil, el gran favorito. La FIFA ha nominado a Sampaoli en la terna de este año para elegir al mejor entrenador del mundo, junto con Luis Enrique, del Barcelona, y Pep Guardiola, Bayern Munich.El 22 de febrero de 2015, González Iñarritu se convirtió en el primer director de cine mexicano en ganar un premio Oscar a la Mejor película, por Birdman. El film también mereció el premio a Mejor director y a Mejor guión, lo que reafirmó que el artista ha sido y es la figura latinoamericana más destacada en el competitivo mundo de Hollywood. Su influencia en el mundo del cine de los EEUU es tan alta que el actor Sean Penn, al anunciar en la gala que su amigo había ganado el Oscar para Birdam, dijo: "¿Quién le dio a este hijo de puta su permiso de residencia?". En su última película, The Revenant, el mexicano incursiona por primera vez en un género casi olvidado: elwestern. Fuente: Infobae