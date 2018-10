18, Diciembre, 2015 18, Diciembre, 2015 2:35 a.m. 2:35 a.m.

SIGUE EN PICADA EL PRECIO DEL PETROLEO

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el jueves un 0,45% respecto a la jornada anterior hasta llegar a US$ 31,49, su nivel más bajo desde el 7 de abril de 2004, informó el grupo petrolero en Viena. Desde principios de octubre pasado la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), formada por doce tipos de crudo diferente, lleva registrando descensos casi continuos y acumula una pérdida neta de US$ 17,3. La OPEP intenta desde el año pasado empujar del mercado al petróleo de esquisto, producido sobre todo en Estados Unidos y que necesita precios por encima de los US$ 60 por barril para que su explotación sea rentable. Mientras que Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo Pérsico disponen de suficientes reservas financieras para aguantar una fuerte bajada de los precios, hay otros miembros de la OPEP, como Venezuela, Ecuador e Irán, que necesitan precio más altos. En su más reciente reunión celebrada en Viena el pasado 4 de diciembre, los ministros de Petróleo del grupo no lograron ponerse de acuerdo sobre una estrategia contra el crudo de esquisto y frenar la bajada de los precios. En verano de 2014, los precios estaban todavía por encima de los US$ 100 por barril. Sin tener en cuenta una mínima subida de 1 centavo el pasado 15 de diciembre, el precio del crudo de la OPEP bajó ocho días consecutivos desde la última reunión ministerial. emol