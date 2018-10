12 COSAS QUE NO SABES DE LA NUEVA PELICULA DE STAR WARS

2:58 a.m.

-La película retoma 30 años después del final de El regreso del Jedi y le seguirán dos secuelas, los episodios VIII y IX, que se estrenarían en 2017 y 2019, respectivamente.

-Se filmó en Inglaterra, Irlanda, Islandia y los Emiratos Árabes. En Inglaterra, el estudio elegido fue Pinewood Studios, ubicado al oeste de Londres. Allí se filmaron películas como El quinto elemento, Batman, Batman Returnsy Charlie y la fábrica de chocolates. En tanto, en los desiertos de Abu Dhabi se rodaron las secuencias relativas al planeta Tatooine.

-En esta película, al igual que en todas las anteriores, Chewbacca es interpretado por el inglés Peter Mayhew, que mide 2,21 metros y actualmente tiene 71 años.

-La villana femenina del film inicialmente sería un hombre. La decisión del cambio de género se produjo solo tres semanas antes de que comenzara el rodaje, por lo que finalmente Gwendoline Christie, conocida por haber interpretado a Brienne of Tarth en Game of Thrones, encarna en esta entrega a Captain Phasma.

John Boyega and Daisy Ridley, los nuevos protagonistas de la saga.

-Durante el rodaje de una escena, Harrison Rord se fracturó una pierna con la puerta del Halcón Milenario, por lo que la producción se vio forzada a reprogramar las escenas en las que participaba el actor, que pasó dos meses fuera del set.

-Antes de que estuviera confirmado J. J. Abrams como director, se había especulado con que la película podría estar a cargo de David Fincher o Brad Bird.

-Su trailer fue el más visto de todos los tiempos, con 112 millones de visitas en sus primeras 24 horas. El primer teaser consiguió 55 millones, mientras que el segundo obtuvo 88 millones.

-Es el primer largometraje de J. J. Abrams que no cuenta con la música del Michael Giacchino. El compositor, conocido por sus trabajos en Los Increíbles, Ratatouille y UP, no acompañó en esta oportunidad al creador deLost sino que ese trabajo lo hizo John Williams, quien creó la música de las 6 entregas anteriores.

George Lucas junto al director y guionista J.J. Abrams. AFP

-Se trata de la película con mayor presupuesto de la saga, con un monto de 200 millones de dólares (423 millones, si se incluyen los costos de marketing).

-En primera instancia el guionista sería Michael Arndt, conocido por Toy Story 3 y Pequeña Miss Sunshine. Sin embargo, tras haber trabajado durante un año, su guión fue reescrito por Lawrence Kasdan y J. J. Abrams por diferencias creativas.

-La película contiene escenas filmadas con cámaras IMAX. Se trata de dispositivos que, considerablemente más grandes que los equipos convencionales, son capaces de registrar imágenes en un mayor tamaño y una mejor resolución. Abrams ya había usado estas cámaras en Star Trek.

-El R2-D2 que se ve en la película fue realizado por Lee Towersey y Oliver Steeples, dos aficionados ingleses que dedicaban su tiempo a la construcción de estas réplicas. Cuando la productora Kathleen Kennedy vio sus trabajos en la Star Wars Celebration de Alemania, no dudó en sumar a estos fanáticos al equipo.

