20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 4:05 a.m. 4:05 a.m.

MARAS CONTROLAN LA CAPITAL SALVADOREÑA

None

Aquel jueves, cuando caminaba hacia el mercado Central buscando el lugar donde minutos antes habían asesinado a Angélica María Aguilar Rico, poco podía hacer para evitar mirar de pies a cabeza a las decenas de vendedores, compradores o peatones que me encontraba. Realmente una paranoia fundada. Pero eso tal vez no le pasa a muchos. A muchos que no conocen que en el centro de San Salvador, una calle o un pasaje divide los territorios que controlan o se disputan las dos maras (Salvatrucha y Mao Mao) y las dos facciones de la pandilla Dieciocho (revolucionarios y sureños). Ese día que mataron a Aguilar Rico, tuve que caminar por los territorios que controlan las clicas Centrales Locos Salvatruchos (CLS) y los Peatonales Locos Salvatruchas (PLS) y una clica de la Dieciocho revolucionarios, la que se denomina la 29. Mi temor: en el centro, el que han denominado Centro Histórico, basta caminar unos cuantos pasos y de repente ya se ha pasado a otro sector dominado por una mara o pandilla diferente. Ese cruce puede ser considerado una invasión y puede costar la vida. Eso le pasó el lunes anterior a un hombre, vendedor ambulante, que asesinaron sobre la Calle Concepción, entre la Plazuela Ayala y la Alameda Juan Pablo II. La Policía dijo que era de la 18R y caminó unos cuantos metros sobre esa calle, territorio de la MS. Algunos policías llaman a esos lugares “corredores”. Corredores porque están inmediatos a los lugares donde ellos, los delincuentes, permanecen. Los cuatro grupos ejercen control sobre las personas o vehículos que viven o ingresan, de los negocio s o empresas que funcionan o se instalan, de quiénes trabajan en esos negocios, de dónde provienen... Porque todo eso controlan los delincuentes. Y no lo hacen solo en la capital salvadoreña sino a nivel nacional: en comunidades marginales, colonias, residenciales... En cantones y caseríos. Un muchacho que viva en territorio de la pandilla 18 no puede ir a trabajar a un lugar controlado por la MS. Absurdo pero real. Realmente, son pocas, raras, las zonas rurales o urbanas en donde no existen los problemas que esas agrupaciones ocasionan de acuerdo a los informes. Y si están en recónditas zonas rurales, es obvio que no hay un pedazo de la capital bajo la lupa de las maras o pandillas. Este reportaje es el resultado de días de recorridos por todo el municipio de San Salvador, donde ya no existen zonas rurales. Por varios días los reporteros incursionaron, recorrieron comunidades marginales o colonias con estricto control por parte de maras o pandillas; recorrieron calle por calle con el fin de mapear de la manera más fiel posible, los territorios bajo control pandilleril. Por supuesto, los recorridos o incursiones se hicieron hasta donde las condiciones de seguridad lo permitieron. En pocos casos los periodistas contaron con la ayuda de policías que fueron casualmente encontrados patrullando algunas comunidades. Algunas veces, ellos confirmaron o aportaron datos para corregir la delimitación que el equipo de reporteros hacía en el campo. Por la misma inseguridad derivada del control territorial que las pandillas ejercen, en algunos casos fue difícil ingresar a algunos lugares. Para salvar esa dificultad, se recurrió a la ayuda de habitantes de esos vecindarios quienes, conocedores de sus domicilios, describieron los límites y las actividades más visibles de esas agrupaciones; es por ello que en algunos casos, el mapa podría contener pequeñas precisiones. Acá se presentarán por partes en cuatro entregas, pero puede ver el mapa completo e interactivo y con galerías de foto en elsalvador.com. EL SALVADOR.COM