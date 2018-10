20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 5:10 a.m. 5:10 a.m.

ASTEROIDE RONDARÁ LA TIERRA DURANTE LA NOCHEBUENA

El cuerpo rocoso clasificado como NEO, objetos próximos a la Tierra (Near Earth Object) pasará a una distancia de 11 millones de kilómetros en su máxima aproximación, que se dará el próximo 24 de diciembre. Conocido como 163899 o 2003 SD220, este asteroide fue descubierto en 2003 y viaja a 7,84 kilómetros por segundo, según el sitio web del Programa de NEO de la agencia espacial estadounidense, NASA. Tiene un diámetro de entre 1,1 y 2,5 kilómetros y lo más cerca que estará de la Tierra es a 11 millones de kilómetros, a unas 28 veces la distancia que hay entre nuestro planeta y la Luna. Por lo tanto, no existe ningún peligro potencial para la Tierra, como tampoco lo hubo con "Gran Calabaza" (2015 TB145), el asteroide que "visitó" nuestro planeta el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la fiesta de Halloween, según recordaron los especialistas consultados. De hecho, lo más relevante de la aproximación de 2003 SD220 es que puede ofrecer un eco de radar suficientemente bueno para que el grupo estadounidense que se dedica a su estudio pueda intentar determinar su forma y otras características interesantes. De los más de 600.000 asteroides de los que se tiene constancia en el sistema solar terrestre, unos 12.000 están catalogados como NEO. Se consideran NEO si su órbita está a menos de 50 millones de kilómetros de la Tierra, aunque existe otra clasificación: los Asteroides Potencialmente Peligrosos (conocidos como PHA en sus siglas en inglés), más cercanos. Estos asteroides tienen órbitas "cercanas" -en términos astronómicos- a la Tierra, de unos ocho millones de kilómetros, y diámetros de más de 100 metros. A estos cuerpos se les hace un seguimiento más estricto y se evalúan las probabilidades de impacto: el del día 24 no las tiene. Hay diferentes escalas que miden la "gravedad" de los NEO/PHA, como por ejemplo la Escala de Turin (con diez niveles), que tiene en cuenta el tamaño y la cercanía. Desde que funciona (año 2000), ningún asteroide ha sobrepasado el nivel 1; la probabilidad de impacto existe, pero no hay que ser alarmista, insisten los expertos. INFOBAE