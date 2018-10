20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 7:46 a.m. 7:46 a.m.

"EL DESPERTAR DE LA FUERZA" ROMPE RECORD EN SU ESTRENO

None

"Star Wars: The Force Awakens" gobierna ya la galaxia de la taquilla. No había terminado todavía el domingo y la nueva entrega de la saga despedazó el récord para la película más taquillera en el fin de semana de su estreno, impuesto hace solo seis meses por "Jurassic World", de Universal. "El Despertar de la Fuerza" tiene ya una bolsa estimada de 238 millones dólares por venta de boletos, en cines de Estados Unidos, contra los 208,8 millones recaudados por "Jurassic World". Hasta ahora "La Fuerza' ha hecho 517 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno, en el extranjero, el miércoles pasado, siendo el segundo debut mundial de todos los tiempos, rubro en el cual también compite con "Jurassic World". Sin embargo,"Star Wars: The Force Awakens" todavía tiene que abrir en China, el segundo mercado más grande del planeta para la industria cinematográfica. Allá, la película se estrenará el 9 de enero. 'La Fuerza' tiene ya los récords de taquilla para un estreno en jueves por la noche, el estreno más jugoso para una película en diciembre, y el récord para el fin de semana de estreno de todos los tiempos. El filme de Disney se estrenó en 4.134 salas de cine. Es la séptimo de la saga "Star Wars". "Para los fanáticos de La Guerra de las Galaxias y de Hollywood, este fin de semana era como el Super Bowl, la Serie Mundial o el Derby de Kentucky", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de Rentrak. Aproximadamente el 58% de las personas que han visto la película son varones. El 63% del total era mayor de 25 años, de acuerdo a los datos compartidos por Disney. El golpe financiero de este fin de semana es solo el inicio del imperio taquillero de la película pues enero y febrero ofrecerán estrenos limitados en la pantalla grande. "Con críticas increíbles y un buen número de seguidores que querrán verla de nuevo, 'La Fuerza', tendrá su bienestar garantizado a largo plazo en el 2016", consideró Dergarabedian. Gracias a la dimensión del estreno de "El Despertar de la Fuerza" la recaudación general para todas las películas este fin de semana, en Estados Unidos, también llegó a un nivel sin precedentes. Por primera vez en la historia, rebasó los 300 millones de dólares. CNN ESPAÑOL