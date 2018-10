20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 8:13 a.m. 8:13 a.m.

VENEZUELA APLICA "TORTURA LABORAL" POR LA DERROTA ELECTORAL

El gobierno de Nicolás Maduro ya demostró que no quiere resignar poder tras las elecciones del 6 de diciembre, en las que la oposición obtuvo los dos tercios de la Asamblea Nacional. Una de esas pruebas fue la activación del Parlamento Comunal. Otra es la "tortura laboral psicológica" que comenzaron a aplicar los jefes de personal de los diferentes ministerios contra los trabajadores de la administración pública que votaron por la oposición venezolana. Los empleados, de hecho, se ven amenazados con ser despedidos o con perder sus puestos laborales una vez que asuma la nueva Asamblea Nacional, denunciaron varios gremios como el Movimiento Sindical de Base y Alianza Sindical Independiente, así como la ONG Provea. "Existe una retaliación política, una tortura psicológica que se convierte en una humillación. Los trabajadores tienen miedo de perder su sustento", aseguró Pablo Zambrano, secretario general de Mobase, sindicato que reporta cuatro despidos en Cantv y uno en la Maternidad Concepción Palacios. "EN TODOS LOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS HAY AMENAZAS, PRODUCTO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO" "En todos los ministerios y organismos públicos hay amenazas, producto del discurso del presidente Nicolás Maduro. Él se quejó porque los trabajadores públicos decidieron apoyar otra opción electoral pues se cansaron de ser obligados a ir a marchas, vestir una franela. Maduro evidencia que no es un demócrata, ya que no solo ataca a los empleados públicos, sino que también critica a los beneficiarios de la Misión Vivienda y genera una matriz de que la nueva Asamblea derogará leyes sociales y cambiará la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), cuando todo eso es falso", subrayó Zambrano. En ese sentido, acusó al régimen por ser "el que más viola la LOT" al incumplir con el decreto de inamovilidad laboral, no incorporar a trabajadores cuando el Estado pierde un caso, no discutir los contratos colectivos, no reconocer a los trabajadores tercerizados o crear fundaciones, como Barrio Adentro, para contratar al personal sin el goce de condiciones laborales, consignó el diario venezolano El Nacional. "Los coordinadores amenazan con despedir a los `escuálidos' y crean zozobra al asegurar que el nuevo Parlamento botará a los trabajadores como pasó en 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, hizo una razzia laboral en el extinto Congreso", señaló el secretario de Sinfucan, José Rivero. "Diosdado Cabello sale a `defender' a trabajadores de ANTV y AN Radio -manifestó-, pero durante tres años se negó a discutir el contrato colectivo de trabajadores del Parlamento y pretendió destituirme a pesar de tener fuero sindical". Rivero contó que "los trabajadores legislativos están tranquilos a pesar de la incertidumbre por el cambio de directiva legislativa". La oposición podrá nombrar un nuevo titular de la Asamblea a partir del recambio, que tendrá lugar el 5 de enero. INFOBAE