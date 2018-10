20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 9:30 a.m. 9:30 a.m.

POLÉMICA CON MISS PUERTO RICO POR ISLAMOFOBIA

Destiny Vélez fue suspendida por la organización del certamen tras haber insinuado que todos los musulmanes son terroristas y criticado al cineasta Michael Moore por publicar una foto en defensa de esta comunidad en los Estados Unidos. En la noche del pasado miércoles, Moore publicó una foto sujetando una pancarta en la que se leía: "todos somos musulmanes", frente a la Torre Trump del magnate y precandidato presidencial Donald Trump en la ciudad de Nueva York. "Los musulmanes no han hecho nada por EEUU", sino que "todo lo que han hecho es proveer petróleo y aterrorizar este país y muchos otros", dijo la reina de la belleza boricua en varios mensajes a través de su cuenta de Twitter. Tras esos comentarios desactivó sus perfiles en las redes sociales. No obstante, diversos medios se hacen eco de sus dichos, entre ellos el que dice que "no hay comparación entre los judíos, cristianos y musulmanes", ya que "ni los judíos ni los cristianos tienen agendas aterradoras en sus libros sagrados". "Todo lo que hacen (los musulmanes) es construir mezquitas, sentirse ofendidos por los valores americanos y aterrorizar americanos inocentes y plantar estaciones de gasolina", escribió también en Twitter. Sus comentarios fueron duramente criticados. La organización de Miss Puerto Rico emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión indefinida de la joven en sus actividades. "La organización siente que sus palabras no representan la integridad y estima de nuestro programa, de los miembros de nuestra junta, de nuestros auspiciadores ni de nuestros socios", afirmaron. "(Pido disculpas) a la gente a la que haya podido ofender con mis palabras. Soy una persona de bien y estoy en contra del 'bullying'. Lo último que hubiera querido fue acosar a nadie", dijo Miss Puerto Rico 2015 en el mismo comunicado. INFOBAE