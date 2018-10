MAS CASOS DE ZICA EN HONDURAS

3:27 a.m.

5 casos de personas infectadas con el virus del zika reportan en el departamento de Choluteca.

El Ministerio de Salud de Honduras confirmó ayer tres casos más positivos con el virus del zika, elevando el número de personas afectadas a cinco, todos registrados en el sur del país centroamericano. “Tenemos tres casos reportados de la zona sur con diagnóstico de zika”, un virus transmitido por un mosquito del género Aedes aegypti, el mismo que causa el dengue y el chikungunya, dijo a periodisas el viceministro hondureño de Salud, Francis Contreras. Detalló que los tres nuevos casos se registran en el departamento sureño de Choluteca, donde la semana pasada también fueron reportadas dos personas afectadas por este virus. Contreras no precisó el nombre ni las condiciones de salud de las tres personas infectadas por el virus, cuyos casos fueron confirmados por una prueba de laboratorio practicada en el país centroamericano. El funcionario instó a prevenir y erradicar los criaderos de los mosquitos Aedes Aegypti, transmisor de esta enfermedad, así como del dengue y el chikungunya. La semana anterior las autoridades sanitarias informaron de que cinco casos sospechosos de haber contraído zika resultaron negativos tras los exámenes clínicos correspondientes. Ante síntomas del zika, como fiebre, aunque no muy alta, jaquecas, dolor muscular y de las articulaciones, vómitos y dolor de ojos, las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y acudir al centro de salud más próximo. El zika está presente ya en Colombia, Brasil, Chile, México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Surinam y Panamá.