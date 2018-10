ORDENAN DETENCIÓN PROVISIONAL DEL EXPRESIDENTE RICARDO MARTINELLI LA CORTE SUPREMA DE PANAMA

La Corte Suprema de Panamá emitió, este lunes, una orden de detención provisional contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra fuera del país.

La presencia del exmandatario es requerida por la instancia judicial en el marco del caso de supuestas escuchas ilegales a unas 150 personas durante su gobierno.

Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, es el primer expresidente de la historia democrática de Panamá en ser solicitado por la justicia.

En una maratónica sesión que duró casi ocho horas, los magistrados decidieron autorizar la detención de Martinelli, como había sido requerido por la fiscalía.

El fiscal de la causa, el magistrado Harry Díaz, ha acusado a Martinelli de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y delitos contra la administración pública, que en total pueden sumar 21 años de cárcel.

La Fiscalía acusa al expresidente de autorizar las interceptaciones ilegales a más de 150 personas, entre periodistas, políticos y empresarios de ese país.

Inician proceso contra expresidente Martinelli por caso de escuchas telefónicas

Justificación

"Es notorio que la actitud asumida" por Martinelli "de sustraerse de la jurisdicción nacional (...) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue" por el caso de las escuchas, argumentó el pleno, según informó la agencia de noticias EFE.

En opinión de los magistrados, "existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales" del expresidente.

La decisión se tomó el lunes tras una maratónica sesión.

El equipo de abogados que conforman la defensa del exmandatario indicó que la orden de detención es injustificada porque el fiscal Díaz presentó un escrito de acusación sin haber imputado antes al expresidente, lo que -en su opinión- es un error procesal.

Un portavoz del grupo, Carlos Carrillo, dijo a los periodistas que los magistrados con su decisión "han sentado el precedente de que a una persona pueda ordenársele su detención sin siquiera haberle notificado los cargos".

Los magistrados tomaron su decisión "con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre", cuando Martinelli no asistió a una audiencia en la que se solicitaba su presencia por las escuchas ilegales.

"Víctima"

El exmandatario, quien abandonó Panamá en enero y según sus abogados se encuentra viviendo en Miami, asegura que es un perseguido político del gobierno de Juan Carlos Varela, quien en el pasado fuera su aliado.

En una carta publicada por el partido Cambio Democrático, antes de la sesión en la Corte Suprema, Martinelli desmeritó el proceso que se le sigue.

"Al igual que aquellos que hoy están detenidos ilegalmente, soy víctima de los expedientes amañados, de los testigos coaccionados y de las cada vez más evidentes violaciones a la presunción de inocencia y el debido proceso", dijo Martinelli.

El partido Cambio Democrático publicó una carta de Martinelli que tituló: "No me inclinaré ante el verdugo".

"Ya el verdugo dio la orden y los mandaderos se prestan a cumplirla. No he sido imputado, no se han resuelto los recursos que impiden que avance la ilegal acusación del fiscal, he sido declarado en rebeldía por no estar presente en una fase que no requería mi presencia y para la que ni siquiera fui notificado, pero la decisión ya es conocida; para satisfacer la sed de venganza del verdugo, se ordenará mi detención preventiva", escribió.