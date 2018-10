22, Diciembre, 2015 22, Diciembre, 2015 5:12 a.m. 5:12 a.m.

DONALD TRUMP SUBE DE TONO CON HILLARY CLINTON

El magnate Donald Trump utilizó un término vulgar usado para referirse a un pene de gran tamaño en un furibundo ataque personal a la candidata demócrata Hillary Clinton, en el que también afirmó que ella había hecho una "asquerosa" pausa para ir al baño durante un debate. El favorito para la nominación presidencial republicana, conocido por sus reiterados comentarios incendiarios durante la campaña, dijo que Clinton fue "vergueada" (schlonged) por Barack Obama. Trump aludió a una serie de sus supuestos enemigos, desde medios de comunicación hasta sus rivales, en un discurso ante sus partidario en Grand Rapids (Michigan, norte) la noche del lunes. Pero reservó sus afirmaciones más punzantes -y vulgares- para Clinton, la clara favorita para la nominación demócrata hacia la Casa Blanca en 2016. "Incluso en la campaña contra Obama, ella iba a derrotar a Obama", dijo en referencia a la contienda presidencial de 2008. "No sé quién hubiera sido peor, no sé, ¿cómo podría haber sido peor? Pero ella iba a ganar -era la favorita- y fue vergueada, perdió, realmente perdió", afirmó Trump, convirtiendo en verbo una palabra usada para referirse a un pene grande. Ante la algarabía de sus partidarios, el multimillonario empresario inmobiliario también ironizó sobre la salida al baño de Clinton durante el debate demócrata emitido el sábado por televisión. "Sé donde fue, es asqueroso, no quiero hablar de ello", dijo Trump. "No, es realmente asqueroso. No lo digan, es asqueroso, no hablemos, queremos ser muy, muy honestos". Trump, de 69 años, también reiteró sus ataques a los medios, describiéndolos como "mentirosos, gente asquerosa". "Odio a alguna de esa gente, pero nunca los mataría", afirmó, aunque luego pareció reconsiderarlo: "Eh, no, nunca lo haría". LA PRENSA DE HONDURAS