BILL Y HILLARY CLINTON SERÁN ABUELOS NUEVAMENTE

Es probable que llegue un Clinton más a la campaña presidencial en Estados Unidos.

Chelsea Clinton, hija del ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, habla en la Clinton Global Initiative en Nueva York el 27 de septiembre de 2015. La única hija del matrimonio Clinton anunció que está esperando a su segundo hijo, el 21 de diciembre de 2015. (Foto AP/Mark Chelsea Clinton, la única hija del ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció el lunes que está esperando a su segundo hijo para el próximo verano.

"¡Charlotte va a ser hermana mayor! Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos en esta temporada de fiestas", escribió Chelsea Clinton en Twitter.

Ella, de 35 años, y su padre han quedado en gran medida fuera de la campaña electoral desde que Hillary anunció su candidatura demócrata a la presidencia en abril.

Los futuros abuelos tuitearon sus felicitaciones el lunes.

"Tu padre y yo no podríamos estar más felices por ti, Marc y Charlotte. ¡Estamos muy emocionados de conocer a nuestro segundo nieto!", escribió Hillary.

Bill añadió: "¡La Navidad llegó antes, @HillaryClinton y yo estamos encantados porque creerá la familia de Chelsea, Marc y Charlotte en 2016!".

En una entrevista en septiembre en la cadena NBC, Chelsea dijo que su madre siempre canta "The Wheels on the Bus" a su nieta y que le estaba enseñando a caminar.

Chelsea está casada con el empresario de inversiones Marc Mezvinsky, hijo de los congresistas Edward Mezvinsky y Marjorie Margolies-Mezvinsky.

AP