25, Diciembre, 2015 25, Diciembre, 2015 9:50 a.m. 9:50 a.m.

HOLA, ¿ES LA TIERRA? ¡NÚMERO EQUIVOCADO!": EL ERROR DE UN ASTRONAUTA EN EL ESPACIO

None

Cualquiera puede llamar a un número de teléfono equivocado, pero no suele suceder desde el espacio exterior. El astronauta británico Tim Peake, actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), tuvo que pedir disculpas a una señora a la que llamó por error desde la nave. "Buenos días, ¿es la Tierra?", dijo Peake cuando le contestaron la llamada. Luego del incidente, pidió disculpas en su cuenta Twitter. "No era una broma, sólo un número erróneo", explicó en la red social. No es la primera vez que "Major Tim", como se lo apoda tras su llegada a la EEI el 15 de diciembre para una misión de seis meses, tiene problemas con sus llamadas al planeta Tierra. El lunes relató cómo el teléfono sonó sin parar cuando intentó comunicarse con sus padres, Nigel y Angela. El astronauta británico no tuvo otra alternativa que dejar un mensaje en el contestador. Peak, de 43 años, tiene una atención extra en Reino Unido, donde los medios informan sobre cualquiera de sus actos o gestos en el espacio. Es que se trata del primer británico a bordo de la Estación Espacial Internacional y el segundo en el espacio, después de Helen Sharman en 1991. Desde el pasado 15 de diciembre, está en la EEI junto al estadounidense Tim Kopra y el comandante de abordo ruso Iuri Malenchenko.