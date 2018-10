27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 3:24 a.m. 3:24 a.m.

UN TORNADO DEJA VARIOS MUERTOS EN DALLAS

Un tornado y fuertes tormentas azotaron el área de Dallas y causaron la muerte de al menos 11 personas. El suburbio de Garland sufrió daños significativos. Las autoridades creen que cinco de las muertes se registraron cuando el tornado golpeó a varios vehículos en el sureste de Garland. El teniente Pedro Barineau, del Departamento de Policía de Garland, dijo que 15 personas resultaron heridas y 600 propiedades sufrieron daños. Pat McMillian, un residente, dijo que el tornado destruyó edificios y dejó a su barrio en la oscuridad. "Todo lo que oí fue el rugido del tornado, y mi mamá nos dijo que nos metiéramos en el baño", dijo McMillian. "Luego nos fuimos al otro lado del pasillo para asegurarnos que todo el mundo estaba bien. La iglesia frente a nuestra casa fue destruida." Después, salieron de la casa. "Estamos en nuestro coche, y yo no estoy seguro de dónde vamos a ir", añadió McMillian. "No hay electricidad", comentó. Tres muertes adicionales se registraron en el condado de Collin, según Chris Havey, portavoz de la oficina del alguacil, quien no dio más detalles hasta que las autoridades evalúen la situación. Los meteorólogos también informaron de un gran tornado cerca de DeSoto, al sur de Dallas. Además hubo un reporte de tornado en el este del condado de Ellis, dijo la oficina del Servicio Meteorológico, en Fort Worth. No estaba claro si se trataba del mismo tornado. Fuente: CNN Español