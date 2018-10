27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 3:52 a.m. 3:52 a.m.

ALERTA EN VARIAS CIUDADES EUROPEAS POR POSIBLES ATAQUES TERRORISTAS

Un servicio de inteligencia no identificado advirtió a varias ciudades europeas de posibles ataques terroristas, dijo en un comunicado la policía en Viena. Los ataques implicarían el uso de explosivos o armas de fuego y se producirían en algún momento entre Navidad y Año Nuevo, según el comunicado de la policía de la capital austriaca, que no detalla las ciudades que han sido advertidas. La alerta incluye los nombres de varios posibles atacantes que la policía de Viena ha investigado sin encontrar "resultados concretos adicionales". En respuesta a la advertencia, Viena y otras policías en Europa han aumentado la seguridad y la vigilancia en lugares públicos, sobre todo en los eventos clave, donde se reúne una gran cantidad de personas. Entre las precauciones, la policía iniciará más controles de seguridad, se alistarán planes de reacción rápida en caso de una emergencia y se aumentará la vigilancia sobre maletas y bolsas vacías, dijeron las autoridades de Viena. Al ser contactada por CNN, la Policía Nacional de Francia se negó a hacer comentarios sobre dicha advertencia, pero sí dijo que más de 48.000 agentes están dedicados a la seguridad en los sitios sensibles durante las vacaciones escolares, del 19 de diciembre al 4 de enero, y Francia tiene previsto contratar a 2.000 nuevos policías, el próximo mes. Un fiscal belga que sirve como portavoz del gobierno sobre cuestiones de terrorismo también se negó a hacer comentarios al ser contactado por CNN. CNN no recibió respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios por parte de los funcionarios de otras ciudades europeas. Fuente: CNN Español