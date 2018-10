27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 5:20 a.m. 5:20 a.m.

DIFUNDEN SUPUESTO MENSAJE DEL LÍDER SUPREMO DE ISIS

Mientras sus combatientes son atacados por tierra y aire en lugares como Ramadi por fuerzas de Iraq y Estados Unidos y son bombardeados por Rusia y varios países en otros lugares, el máximo líder de ISIS envió un nuevo mensaje burlándose de la coalición occidental y amenazando a Israel. El mensaje de audio difundido en Internet parecía querer levantar la moral de sus propias fuerzas. "Soldados del Estado Islámico sean pacientes porque están en el camino correcto", dice la voz que fue identificada en cuentas de las redes sociales afines a ISIS como la de Abu Bakr al-Baghdadi, su líder supremo. "Tengan paciencia, porque Dios está con ustedes", agrega el mensaje. CNN no pudo verificar de forma independiente si el hombre que habla es de hecho al-Baghdadi, el cabecilla del grupo terrorista. No se le oye ni se le ve a menudo. El último ejemplo de ello se registró en mayo pasado, a través de una declaración de audio en línea. En cualquier caso, quien haya publicado el mensaje aseguró que se trata de al-Baghdadi. Tiene características consistentes con otras publicaciones de ISIS y fue producido por el ala de medios del grupo: al-Furqan. No está claro cuando se grabó la cinta de 24 minutos, ya que no hace referencia a las recientes operaciones relacionadas con ISIS, tales como los ataques terroristas en París o el derribo de un avión comercial ruso en espacio aéreo de Egipto. El discurso parece centrarse principalmente en los combatientes de ISIS, tratando de aumentar su espíritu frente a los combates en curso, según los analistas. Sin embargo, también hay referencias a la coalición liderada por Estados Unidos, que ha llevado a cabo ataques aéreos en Iraq y Siria contra ISIS. También promete una batalla dirigida a Israel y en apoyo de los palestinos, que han estado en conflicto desde hace siglos en el Medio Oriente. "Los judíos creen que nos olvidamos de ello y lo perdemos de vista", dijo supuestamente el líder ISIS. "¡Oh, no, judíos: no hemos olvidado Palestina y nunca lo haremos!", advierte el mensaje. Fuente: CNN Español