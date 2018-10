27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 9:07 a.m. 9:07 a.m.

IRAK EXPULSA AL ESTADO ISLÁMICO DE ESTRATÉGICA CIUDAD DE RAMADI

El Ejército iraquí retomó hoy el control de la antigua sede del gobierno en la ciudad de Ramadi, el último bastión del Estado Islámico (EI) en capital de la provincia de Al Anbar, en el oeste de Irak, tras cruentos combates con los yihadistas. Las fuerzas iraquíes ingresaron en la sede del gobierno de Ramadi después de varios días de combates con los yihadistas, que utilizaban la instalación gubernamental para resistir a la ofensiva del Ejército iraquí, informaron fuentes castrenses. Ramadi fue capturada por el EI en mayo pasado, lo que supuso uno de los mayores reveses para el Ejército iraquí desde la aparición del grupo yihadista, pero las tropas iraquíes habían logrado recuperar partes de la ciudad excepto el centro donde están los edificios de gobierno. Tras la recuperación del centro de Ramadi, los yihadistas del EI se están retirando hacia el noreste de la ciudad, reportó por su parte el vocero de la Policía de la provincia de Al Anbar, Yasser al Dulaimi. Horas antes, las tropas iraquíes lograron detener en la ciudad a uno de los líderes del EI, cuya identidad todavía no ha sido revelada, aunque fuentes de prensa aseguran que el dirigente fue abatido durante el operativo. La recuperación del control del centro de Ramadi fue la parte más difícil ya que los soldados tuvieron primero que matar a los francotiradores del EI apostados en edificios estratégicos y luego desactivar numerosas bombas que los yihadistas dejaron escondidas por la ciudad. Hasta ahora no está claro cuántos combatientes y civiles fallecieron en los combates por el control de la ciudad, pero los cálculos más moderados sostienen que más de 100. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor ya que muchas familias no pudieron seguir la orden del Ejército de evacuar la ciudad antes de la ofensiva por miedo a ser atacados por los milicianos del EI que controlaban la zona. La operación militar iraquí para recuperar Ramadi, la capital provincial de Al Anbar ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, comenzó en noviembre pasado, luego de intentar durante meses cortar las líneas de suministro a la urbe. Después de Ramadi, el ejército planea retomar la ciudad norteña de Mosul, el mayor centro de población bajo control del EI en Irak, según la cadena árabe Al Arabiya. Tras la recaptura de Ramadi, el EI queda aislado en el oeste del país en Falluja, la ciudad que queda a mitad de camino sobre la ruta a Bagdad, mientras que el corazón del llamado "califato" seguiría fuerte en Mosul, la segunda urbe más importante del país, ubicada en el norte. El grupo yihadista, que tomó gran parte de Irak en junio de 2014, aún controla mucho territorio dentro de Al Anbar, que es la provincia más grande de Irak y limita con Siria, Jordania y Arabia Saudita. Fuente: 20 Minutos