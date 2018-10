28, Diciembre, 2015 28, Diciembre, 2015 3:23 p.m. 3:23 p.m.

¿TERMINA THE BIG BANG THEORY ?

La serie de televisión norteamericana se convirtió en una de las más exitosas en los últimos años. Pero al parecer, la próxima temporada, es decir, la décima, podría ser el final para las historias de Sheldon, Leonard y compañía. Actualmente se está transmitiendo la novena entrega de la sitcom, y ya está programada la décima, que se emitirá entre 2016 y 2017. Pero ,el futuro es incierto y el propio productor ejecutivo dejó abierta la polémica sobre qué ocurrirá con el grupo de nerds favorito de la televisión. "No puedo hablar del futuro o nombre del elenco o dónde estaremos entonces, podría ir más allá de eso", aseguró Steve Molaro, en diálogo con The Hollywood Reporter. "La verdad es que quizás la décima temporada será el punto final", agregó. "La verdadera respuesta no la sé y todo lo que puedo hacer ahora es ir episodio a episodio e intentar hacer que cada uno sea lo mejor posible. Todavía quedan muchos episodios por delante", apuntó Molaro a ese medio norteamericano. Y concluyó: "Incluso si hipotéticamente la temporada 10 fuera el final, no podría centrarme en ello todavía".